Великий метеорит, що впав мільярд років тому, змінив життя на Землі: що з'ясували вчені (фото)

Учені виявили, що стародавній метеорит упав на Шотландію на 200 мільйонів років пізніше, ніж вважалося, і цей удар міг дати початок життю, яке ми знаємо.

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Дослідження опубліковано в журналі Geology, пише Discover Magazine.

Метеорити являють собою частини астероїдів або комет, які проходять через атмосферу Землі, не згорають і падають на її поверхню. Спочатку вчені вважали, що безіменний метеорит упав на Землю 1,2 мільярда років тому, що призвело до створення шару гірських порід на північному заході Шотландії. Але нове дослідження показало, що метеорит упав приблизно 990 млн років тому. Удар метеорита стався в докембрійський період (4,5 млрд — 541 млн років тому), коли життя на Землі вперше еволюціонувало і диверсифікувалося.

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Нове дослідження може змінити те, що вчені знають про геологічну історію Шотландії та загальне розуміння того, як не морське життя розвивалося на Землі. Вчені вважають, що удар цього стародавнього метеорита, який стався майже 1 млрд років тому міг вплинути на розвиток життя на нашій планеті.

Щоб з'ясувати, коли саме впав метеорит, вчені провели аналіз крихітних кристалів мінералу циркон, що міститься в гірських породах на місці удару. Циркон може зберігатися мільярди років. Згодом навколо кристалічного ядра мінералу виростають додаткові кільця циркону, як кільця в стовбурі дерева, і таким способом вони можуть зберігати запис геологічних подій.

Циркон також має невелику кількість радіоактивного хімічного елемента уран у своїй кристалічній структурі, який розпадається протягом тривалого періоду часу і перетворюється на свинець. Можна виміряти період розпаду і використовувати його для визначення дати геологічних подій.

По-перше, вчені знайшли доказ того, що метеорит упав на 200 млн років пізніше, ніж вважали, а по-друге, що за цим ударом створено особливий шар стародавніх гірських порід у Шотландії.

Місцевість у Шотландії, де мільярд років тому впав великий метеорит Фото: star

Учені кажуть, що удар метеорита стався приблизно в той самий час, коли і з'явилися перші прісноводні еукаріоти. Це живі організми, у яких клітини мають ядро. У бактерій клітини не мають ядра, а тому вони є прокаріотами. Сьогодні еукаріоти — це рослини, тварини та гриби.

Вчені кажуть, що ці форми життя, на території того, що зараз є Шотландією, могли з'явитися в той самий час, коли впав метеорит. Виникає питання: чи могли подібні великі удари вплинути на умови навколишнього середовища таким способом, що це змінило місцеві екосистеми?

Вчені вважають, що метеорит був великим, хоча не можуть поки що визначити його розмір, а також не знають, де саме він упав, адже ударний кратер так і не було виявлено.

Мабуть, найвідомішим падінням космічного каміння на Землю є те, що сталося 66 млн років тому, коли, як вважається, астероїд завширшки до 10 км врізався в нашу планету поруч із сучасною Мексикою. Цей удар змінив умови довкілля і, найімовірніше, спричинив глобальне похолодання, чого не змогли пережити майже всі динозаври, які в підсумку вимерли. Але деякі динозаври, що вижили, стали предками сучасних птахів.

Як уже писав Фокус, нове дослідження показує, що популяція динозаврів на Землі зовсім не перебувала в занепаді, коли астероїд вдарив по планеті. Вчені вважають, що якби не астероїд, то динозаври цілком могли б жити на Землі і сьогодні.

Також Фокус писав про те, що за всю історію Землі, яка почалася приблизно 4,5 млрд років тому, на планеті відбулося 5 масових вимирань. Але найбільшою подібною подією є Масове пермське вимирання. Тоді було знищено 95% видів морських живих істот і 70% наземних видів.