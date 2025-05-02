Із Всесвітом щось не так: новий об'єкт розміром 1,3 млрд св. років не повинен існувати (фото)

Астрономи виявили на відстані 6,9 млрд світлових років від нас величезний об'єкт, який нагадує за формою кільце і складається з галактик. Діаметр цього кільця становить приблизно 1,3 млрд світлових років. Цей об'єкт неможливо пояснити за допомогою головної моделі еволюції Всесвіту, і він кидає виклик нашому розумінню того, як еволюціонував і формувався космос.

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Дослідження опубліковано в журналі Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пише ScienceAlert.

Нова гігантська структура отримала назву Велике Кільце, але її існування означає, що необхідно змінити стандартну космологічну модель, яка описує еволюцію Всесвіту.

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Цих структур у Всесвіті не повинно існувати, але вони є

За словами вчених, Велике Кільце не повинно існувати, оскільки його величезний розмір суперечить фундаментальному припущенню космології під назвою космологічний принцип. Згідно з ним, уся матерія у Всесвіті розподіляється рівномірно, і весь Всесвіт є однорідним, а також має однаковий вигляд у всіх напрямках. Хоча галактики і скупчення галактик є величезними скупченнями матерії, згідно з космологічним принципом більші скупчення матерії не повинні утворюватися.

Вважається, що найбільші структури у Всесвіті, які складаються з галактик, не можуть мати розмір більший, ніж 1,2 млрд світлових років. Але Велике Кільце має діаметр 1,3 млрд світлових років. До речі, ця ж група вчених 4 роки тому виявила ще одну аномально велику галактичну структуру, що отримала назву Гігантська Дуга, довжина якої становить 3,3 млрд світлових років. Найцікавіше, що обидва ці об'єкти, як показало дослідження, знаходяться у відносній близькості один від одного.

Вважається, що найбільші структури у Всесвіті, що складаються з галактик, не можуть мати розмір більший, ніж 1,2 млрд світлових років Фото: Live Science

Нагадуємо, що 1 світловий рік - це приблизно 9,5 трильйонів кілометрів. Відстань від Землі до Сонця — 150 млн км, до центру нашої галактики Чумацький Шлях — 26 000 світлових років. Розмір нашої галактики оцінюється в 100 000 світлових років, а відстань від Землі до найближчої зірки — 4 світлових роки. Також нагадуємо, що світловий рік — це відстань, яку світло долає за 1 рік зі швидкістю світла, що становить 300 000 км/с.

Як уже писав Фокус, нещодавнє дослідження фізиків припускає, що насправді світло не є таким, як вважається вже приблизно 100 років. Тобто воно не має двоїстої природи.

Але повернемося назад до загадкових гігантських структур. І Велике Кільце, і Гігантська Дуга сильно спантеличують астрономів, адже вони не можуть зрозуміти, як саме вони могли виникнути. Це означає, що Всесвіт еволюціонував не зовсім так, як передбачає стандартна космологічна модель.

Велике Кільце (синє) і Гігантська Дуга (червона) Фото: ScienceAlert

На сьогоднішній день Велике Кільце є вже сьомим подібним об'єктом, який не можуть пояснити астрономи за допомогою нинішнього розуміння устрою Всесвіту. Автори дослідження також вважають, що Велике Кільце і Гігантська Дуга можуть бути пов'язані між собою і утворювати ще більшу структуру.

Існують альтернативні космологічні моделі, які не знайшли підтримки наукової спільноти, але вони показують, що структури такого масштабу можливі у Всесвіті через нескінченні цикли розширення космосу.

Можливо, Велике Кільце було створено за допомогою баріонних акустичних коливань, які виникли в ранньому Всесвіті і призвели до того, що галактики зібралися разом у кільцеву структуру. Вважається, що ці коливання можуть створювати структури розміром до 1 млрд світлових років, але Велике Кільце все ж набагато більше.

Також можливо, як кажуть астрономи, що обидві структури являють собою тип топологічного дефекту в тканині простору-часу, відомого як космічні струни, доказів існування яких поки що не виявлено. Це гіпотетичні розломи в тканині простору-часу, що виникли на самому початку історії Всесвіту, і вони могли спровокувати накопичення такої величезної кількості матерії.

З іншого боку, і Велике Кільце, і Гігантська Дуга можуть бути просто випадковими розташуваннями галактик, хоча ймовірність цього видається доволі маленькою, кажуть учені.

Найвідоміші гігантські структури у Всесвіті

Нинішнє розуміння Всесвіту, крім вищевказаних об'єктів, також порушують і такі структури:

Велика стіна Слоуна, розташована на відстані 1,2 млрд світлових років, довжина якої становить 1,5 млрд світлових років;

Стіна Південного полюса, розташована на відстані 500 млн світлових років, довжина якої становить 1,4 млрд світлових років;

Поки що найбільшою відомою структурою у Всесвіті є скупчення галактик під назвою Велика стіна Геркулес — Північна Корона. Вважається, що на знаходиться на відстані 10 млрд світлових років від нас і ширина цього об'єкта становить також 10 млрд світлових років.

Але, як уже писав Фокус, нова основа показала, що Велика стіна Геркулес — Північна Корона насправді має зовсім інший розмір, ніж припускають астрономи. Також виявилося, що ця структура розташована ближче до Землі, ніж вважалося.

Також Фокус писав про те, що великий метеорит, що впав мільярд років тому, змінив життя на Землі. Вчені виявили, що стародавній метеорит впав на Шотландію на 200 мільйонів років пізніше, ніж вважалося, і цей удар міг дати початок життю, яке ми знаємо.