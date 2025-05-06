Цього тижня на Землю впаде 53-річний радянський космічний корабель: відомо куди (карта)

Космічний апарат "Космос-482" з 1972 року перебуває на орбіті і цього тижня він має впасти на нашу планету. Більшість великих міст світу перебувають у потенційній зоні падіння, зокрема й міста України.

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Про це пише Live Science.

Коли впаде на Землю радянський космічний апарат "Космос-482"?

Експерти, які займаються відстеженням руху космічного сміття, вважають, що в період з 8 по 12 травня, 53-річний радянський космічний корабель "Космос-482" увійде в атмосферу нашої планети зі швидкістю понад 240 км/год. Цей космічний апарат створювали для того, щоб він пережив вхід у щільну і гарячу атмосферу Венери, а тому посадковий модуль діаметром 1 метр і вагою 495 кг, найімовірніше, не згорить в атмосфері Землі, а впаде на її поверхню. Але де саме відбудеться це падіння?

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Куди впаде радянський космічний апарат "Космос-482"?

На жаль, наразі експерти точно не можуть сказати, де впаде "Космос-482", але потенційна зона падіння охоплює більшу частину нашої планети. Траєкторія руху посадкового модуля передбачає, що він може впасти в будь-якому місці між 52 градусами північної і 52 градусами південної широти. Нижче помаранчевим кольором на карті показано потенційну зону падіння радянського космічного апарату. Як видно з карти, територія України також входить до потенційної зони аварії посадкового модуля "Космос-482".

Траєкторія руху посадкового модуля передбачає, що він може впасти в будь-якому місці між 52 градусами північної і 52 градусами південної широти Фото: Live Science

Зона потенційного падіння охоплює всю континентальну частину США, всю Південну Америку, Африку та Австралію, а також більшу частину Європи та Азії. Практично кожне велике місто на нашій планеті потрапляє в цю зону.

Водночас експерти вважають, що сильно турбуватися про це не варто. Імовірність того, що "Космос-482" впаде на будь-яке місто або інший населений пункт дуже мала. Річ у тім, що приблизно 70% Землі вкрито водою, а отже, існує велика ймовірність того, що радянський посадковий модуль впаде в океан, як і багато уламків космічного сміття, які не згорають в атмосфері.

Джонатан Макдауелл із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, вважає, що ймовірність того, що старий радянський космічний апарат впаде комусь на голову, становить один шанс на кілька тисяч.

Поки що експерти не можуть звузити зону падіння космічного апарату, поки він не почне спуск крізь атмосферу. Поки що орбіта посадкового модуля вказує на те, що він, найімовірніше, почне падіння на Землю десь 10 травня, хоча це може статися на день-два пізніше або навпаки раніше.

Посадковий модуль "Космос-482" створили вчені колишнього СРСР у рамках програми з вивчення Венери (на фото) на початку 70-х років минулого століття Фото: ESA

Що відомо про радянський космічний апарат "Космос-482"?

Посадковий модуль "Космос-482" створили вчені колишнього СРСР у рамках програми з вивчення Венери на початку 70-х років минулого століття. Два посадкові модулі цієї програми "Венера-7" і "Венера-8", у 1970 і 1972 році відповідно успішно приземлилися на поверхню Венери. Обидва апарати передавали дані протягом менш ніж години, перш ніж відключилися. Вони не витримали екстремальних умов на Венері, де тиск такий самий, як на глибині кілька кілометрів в океані на Землі, а температура сягає 480 градусів Цельсія. Нагадуємо, що Венера — це друга планета від Сонця, яка має дуже щільну і токсичну атмосферу, що створює сильний парниковий ефект. Вважається, що в минулому Венера була схожа на Землю, але потім сильно змінилася. "Венера-7" і "Венера-8" були першими в історії посадковими апаратами, які успішно приземлилися на поверхню Венери.

Це копія радянського посадкового модуля "Космос-482" Фото: Wikipedia

Посадковий модуль "Космос-482" був майже копією апарату "Венера-8", і його також відправили для дослідження Венери 1972 року. Але через несправність у руховій системі "Космос 482" не зміг набрати достатньої швидкості, щоб полетіти до Венери. При цьому "Космос 482" розвалився на кілька частин незабаром після виходу на орбіту. Основна частина модуля увійшла в атмосферу Землі в травні 1981 року, тоді як інша частина залишилася кружляти навколо Землі протягом 53 років.

Нагадуємо, що нещодавно вчені представили новий звіт про кількість космічного сміття на орбіті, який засвідчив, що там перебуває понад 1 200 000 уламків завширшки понад 1 см. Приблизно 50 000 уламків космічного сміття мають ширину понад 10 см.

Також нагадуємо, що нещодавно експерти з відстеження космічного сміття виявили невідомий об'єкт, який тягнеться за апаратом "Космос-482", після вивчення його зображень, як уже писав Фокус .

Як уже писав Фокус, вчені провели спостереження за супутником, що падає на Землю, і з'ясували, що процес фрагментації таких апаратів сильно забруднює повітря, що також може призвести до виснаження озонового шару нашої планети.

Також Фокус писав про те, що безмежна енергія стає дедалі ближчою, адже фізики вирішили 70-річну проблему термоядерних реакторів.