Щодня на Землю падають супутники: вчені зробили шокуюче відкриття про те, чим це загрожує

Дослідники отримали нові дані про те, як руйнування супутників, що вийшли з ладу, впливає на атмосферу Землі. Виявилося, що відразу кілька хімічних сполук потрапляє в атмосферу, що може призвести до виснаження озонового шару планети.

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Про це пише Space.

Учені представили на Європейській конференції з космічного сміття в Бонні, Німеччина, результати дослідження забруднення атмосфери Землі супутниками, що згорають у ній і вийшли з ладу. Для цього дослідження вчені використовували приватний літак, щоб простежити за падінням на Землю супутника Salsa Європейського космічного агентства. На літаку було встановлено прилади для того, щоб виявити світло, яке відбивають ті чи інші хімічні сполуки, що виникають під час згоряння супутника в атмосфері.

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Супутник Salsa згорів дуже швидко, протягом 50 секунд, коли увійшов в атмосферу Землі над Тихим океаном. Вчені отримали нові дані про забруднювальні речовини, які потрапляють в атмосферу під час процесу розпаду супутників.

Такі дослідження проводити складно, адже супутники згорають надто високо для метеорологічних зондів, і надто низько для супутників, що працюють на орбіті. Тому вчені використовують літаки, хоча це дороге заняття.

Як показало спостереження, розпад супутника почався на висоті 80 км і завершився на висоті 40 км. При цьому супутник розпався на частини, багато з яких згоріли, хоча титанові паливні баки 550-кілограмового супутника могли пережити вхід в атмосферу і, ймовірно, впали в Тихий океан. Учені кажуть, що щодня на Землю падають у середньому по три супутники щодня, і кожен із них забруднює атмосферу. При цьому частини цих супутників іноді досягають поверхні планети.

Супутник Salsa видно як маленьку білу крапку на тлі яскравого неба Фото: space.com

Дані дослідження засвідчили, що під час згоряння супутника в повітря були викинуті літій, калій та алюміній. Але поки точно не відомо, яка кількість цих елементів залишилася в атмосфері, а скільки досягла поверхні планети у вигляді крапель.

Супутники зроблені з алюмінію, спалювання якого в атмосфері виробляє оксид алюмінію. Науковці кажуть, що ця сполука може спричинити виснаження озонового шару і змінити здатність Землі відбивати сонячне світло, що, своєю чергою, може змінити тепловий баланс атмосфери. Це означає, що температура на Землі може значно зрости.

Зі збільшенням кількості запусків супутників дедалі більше непрацюючих супутників падають назад на Землю. Хімічні сполуки, які виділяються під час їхнього розпаду, залишаються в атмосфері Землі, сприяючи забрудненню повітря, кажуть учені. Але наслідки цього забруднення вивчені недостатньо добре.

Вчені продовжать аналізувати дані, щоб отримати більше інформації про те, наскільки негативно впливає розпад супутників на атмосферу нашої планети. Також учені мають намір провести таке спостереження за допомогою літака за іншими європейськими супутниками, які впадуть на Землю цього і наступного року.

Як уже писав Фокус, кількість непрацюючих супутників, а також відпрацьованих ступенів ракет на орбіті зростає. Це може призвести до того, що космічні польоти буде дуже складно здійснювати.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що в найбільшому кратері Місяця знаходяться залишки стародавнього океану. Величезний кратер на Місяці, найімовірніше, містить частини первинної мантії і залишки стародавнього магматичного океану. Астронавти могли б доставити на Землю зразки цієї мантії, що дасть змогу дізнатися про останні стадії формування Місяця.