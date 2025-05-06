Каждый день на Землю падают спутники: ученые сделали шокирующее открытие о том, чем это грозит

Исследователи получили новые данные о том, как разрушение вышедших из строя спутников влияет на атмосферу Земли. Оказалось, что сразу несколько химических соединений попадает в атмосферу, что может привести к истощению озонового слоя планеты.

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Об этом пишет Space.

Ученые представили на Европейской конференции по космическому мусору в Бонне, Германия, результаты исследования загрязнения атмосферы Земли сгорающими в ней спутниками, которые вышли из строя. Для этого исследования ученые использовали частный самолет, чтобы проследить за падением на Землю спутника Salsa Европейского космического агентства. На самолете были установлены приборы для того, чтобы обнаружить свет, который отражают те или иные химические соединения, возникающие во время сгорания спутника в атмосфере.

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Спутник Salsa сгорел очень быстро, в течение 50 секунд, когда вошел в атмосферу Земли над Тихим океаном. Ученые получили новые данные о загрязняющих веществах, которые попадают в атмосферу во время процесса распада спутников.

Такие исследования проводить сложно, ведь спутники сгорают слишком высоко для метеорологических зондов, и слишком низко для спутников, работающих на орбите. Поэтому ученые используют самолеты, хотя это дорогостоящее занятие.

Как показало наблюдение распад спутника начался на высоте 80 км и завершился на высоте 40 км. При этом спутник распался на части, многие из которых сгорели, хотя титановые топливные баки 550-килограммового спутника могли пережить вход в атмосферу и, вероятно, упали в Тихий океан. Ученые говорят, что каждый день на Землю падают в среднем по три спутника каждый день и каждый из них загрязняет атмосферу. При этом части этих спутников иногда достигают поверхности планеты.

Спутник Salsa виден как маленькая белая точка на фоне яркого неба Фото: space.com

Данные исследования показали, что во время сгорания спутника в воздух были выброшены литий, калий и алюминий. Но пока точно не известно, какое количество этих элементов осталось в атмосфере, а сколько достигло поверхности планеты в виде капель.

Спутники сделаны из алюминия, сжигание которого в атмосфере производит оксид алюминия. Ученые говорят, что это соединение может вызвать истощение озонового слоя и изменить способность Земли отражать солнечный свет, что, в свою очередь, может изменить тепловой баланс атмосферы. Это значит, что температура на Земле может значительно вырасти.

С увеличением количества запусков спутников все больше неработающих спутников падают обратно на Землю. Химические соединения, которые выделяются во время их распада остаются в атмосфере Земли способствуя загрязнению воздуха, говорят ученые. Но последствия этого загрязнения изучены недостаточно хорошо.

Ученые продолжат анализировать данные, чтобы получить больше информации о том, насколько негативное влияние оказывает распад спутников на атмосферу нашей планеты. Также ученые намерены провести такое наблюдение с помощью самолета за другими европейскими спутниками, которые упадут на Землю в этом и следующем году.

Как уже писал Фокус, количество неработающих спутников, а также отработанных ступеней ракет на орбите растет. Это может привести к тому, что космические полеты будет очень сложно осуществлять.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что в самом большом кратере Луны находятся остатки древнего океана. Огромный кратер на Луне скорее всего содержит части первичной мантии и остатки древнего магматического океана. Астронавты могли бы доставить на Землю образцы этой мантии, что позволит узнать о последних стадиях формирования Луны.