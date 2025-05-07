Найбільша ракета у світі від Ілона Маска злітатиме з нещодавно створеного міста (фото)

Компанія SpaceX отримала дозвіл на збільшення кількості запусків своєї важкої ракети-носія Starship, призначеної для польотів на орбіту, і надалі на Місяць і Марс.

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Про це пише Space.

У вівторок, 6 травня, Федеральне управління цивільної авіації США опублікувало свою остаточну оцінку впливу на навколишнє середовище запусків ракети-носія Starship зі стартового майданчика в Starbase. Ця штаб-квартира компанії Ілона Маска SpaceX, що розташована в штаті Техас, 3 травня стала найновішим містом цього південного штату США, після голосування місцевих жителів.

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Восьмий тестовий запуск Starship був, як і сьомий, не зовсім вдалим

На території Starbase розташовані виробничі потужності SpaceX, випробувальний полігон, стартовий майданчик для запусків ракет у космос, а також там живуть співробітники компанії Ілона Маска. Площа нового міста становить майже 4 квадратних кілометри.

Starbase — найновіше місто штату Техас Фото: SpaceX

Якщо раніше у SpaceX був дозвіл на 5 запусків на рік ракети Starship, то тепер Федеральне управління цивільної авіації США дозволило здійснювати 25 запусків і посадок багаторазової ракети. Нагадуємо, вона складається з двох ступенів: величезного прискорювача під назвою Super Heavy і космічного корабля на вершині, відомого як Ship. Загальна висота ракети Starship становить 122 метри.

Загальна висота ракети Starship становить 122 метри Фото: SpaceX

У звіті Федерального управління цивільної авіації США йдеться, що остаточний аналіз засвідчив, що запуски ракет Starship не матимуть істотного впливу на навколишнє середовище і на якість середовища проживання людини.

Starship — це найбільша і найпотужніша ракета у світі з усіх, які коли-небудь були створені. Обидві частини ракети можна використовувати повторно, при цьому підготовка до наступного запуску не потребує багато часу. Ілон Маск вважає, що завдяки цій ракеті в не дуже віддаленому майбутньому можна буде створити постійне поселення людей на Марсі.

Ця ракета також призначена для виведення корисних вантажів на орбіту і польотів на Місяць. У 2027 році одна з версій ракети Starship як посадковий модуль має доставити астронавтів NASA на поверхню Місяця в рамках місії "Артеміда-3". Це буде перша з 1972 року висадка астронавтів на Місяць. Але, як уже писав Фокус, після цієї місії на Місяць, можливо, у NASA не буде грошей для фінансування проекту місячної важкої ракети Space Launch System. Також Фокус писав про те, що NASA вже уклало контракт із компанією SpaceX на використання в майбутньому у своїх місіях у космос ракети Starship.

У 2027 році одна з версій ракети Starship як посадковий модуль має доставити астронавтів NASA на поверхню Місяця в рамках місії "Артеміда-3" Фото: Starship

На сьогоднішній день компанія SpaceX провела 8 випробувальних польотів Starship, два з яких відбулися цього року в січні та березні. Останні два польоти мали схожі результати. Якщо прискорювач Super Heavy показав себе добре і обидва рази повернувся назад на стартовий майданчик, де він був захоплений спеціальними маніпуляторами стартової вежі, то у космічного корабля Ship виникли проблеми. Обидва рази незабаром після запуску верхній ступінь Starship вибухнув у повітрі і розвалився на частини.

Зараз компанія SpaceX готується до дев'ятого випробувального польоту ракети Starship, але поки що невідомо, коли він відбудеться.

Як уже писав Фокус, цього тижня на Землю впаде 53-річний радянський космічний корабель і відомо куди. Космічний апарат "Космос-482" з 1972 року перебуває на орбіті і цього тижня він має впасти на нашу планету. Більшість великих міст світу перебувають у потенційній зоні падіння, зокрема й міста України.