Работа МКС на орбите находится под угрозой: у NASA возникли проблемы из-за Трампа (фото)

NASA рассматривает возможность сокращения своей деятельности на Международной космической станции (МКС), согласно многочисленным источникам. Это связано с возможным сокращением бюджета NASA, выделяемого для исследований на орбите.

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Об этом пишет Ars Technica.

Недавно администрация президента США Дональда Трампа представила предложение по бюджету для NASA на 2026 год. Это предложение предусматривает сокращение финансирования деятельности NASA на МКС. В частности, это касается сокращения численности экипажей космических кораблей Crew Dragon с четырех до трех астронавтов, начиная с миссии Crew-12 в феврале 2026 года. Также предлагается увеличить длительность пребывания астронавтов на МКС с 6 до 8 месяцев. Еще урезанное финансирование предусматривает отмену модернизации научного прибора Alpha Magnetic Spectrometer, прикрепленного к орбитальной станции.

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В предложении по бюджету NASA говорится, что научные исследования на МКС следует сократить, чтобы постепенно готовиться к выводу орбитальной станции из эксплуатации в 2030 году. NASA предлагается направить больше усилий на программы по исследованию Луны и Марса. Новое предложение по бюджету предполагает, что в итоге можно сэкономить 508 млн долларов из 3 млрд долларов, которые выделяют NASA на деятельность на МКС каждый год.

Как уже писал Фокус, будущие бюджетные ограничения NASA также предусматривают сворачивание программы лунной ракеты и комического корабля, задействованных в программе "Артемида". Ракета-носитель Space Launch System должна впервые в XXI веке отправить астронавтов на Луну.

В предложении по бюджету NASA говорится, что научные исследования на МКС следует сократить, чтобы постепенно готовиться к выводу орбитальной станции из эксплуатации в 2030 году Фото: NASA

Если увеличить время пребывания астронавтов на МКС, то это потребует меньше запусков космических кораблей Crew Dragon на орбиту, что значительно сэкономит транспортные расходы. Но основным недостатком продления миссий для NASA является то, что меньшее количество астронавтов получат опыт работы на орбите. Также они проведут меньшее количество научных исследований. Что касается отмены модернизации научного прибора Alpha Magnetic Spectrometer за 2 млрд долларов, то он за последние 14 лет не успел собрать полную информацию о темной материи и других фундаментальных физических явлениях во Вселенной.

Если увеличить время пребывания астронавтов на МКС, то это потребует меньше запусков космических кораблей Crew Dragon на орбиту, что значительно сэкономит транспортные расходы Фото: SpaceX

Пока что сокращение бюджета NASA на деятельность на МКС не является окончательным и все может измениться. Но NASA уже потратило десятки миллиардов долларов на поддержание работы МКС, которая хоть и работает с 1998 года, пока что является отличной орбитальной лабораторией для изучения космоса.

Известно, что в NASA уже решили вывести МКС из эксплуатации в конце 2030 или в начале 2031 года. Плане предусматривает спуск МКС в атмосферу Земли с высоты 400 км с помощью специального космического корабля, который создает компания Илона Маска SpaceX. МКС должна почти полностью сгореть в атмосфере, но даже если останутся какие-то обломки, то они должны упасть в Тихий океан вдали от населенных районов.

Как уже писал Фокус, недавно МКС использовала двигатели российского космического корабля, чтобы изменить свою орбиту. Таким образом орбитальной станции удалось избежать потенциального столкновения с обломком китайской ракеты.

Также Фокус писал о том, что впервые в истории Китай ударил лазером по Луне в особенное время. Запуск лазерного луча в сторону Луны показал, что измерение расстояния до спутника нашей планеты можно проводить с высокой точностью и в дневное время, когда есть помехи от солнечного света.