Робота МКС на орбіті перебуває під загрозою: у NASA виникли проблеми через Трампа (фото)

NASA розглядає можливість скорочення своєї діяльності на Міжнародній космічній станції (МКС), згідно з численними джерелами. Це пов'язано з можливим скороченням бюджету NASA, що виділяється для досліджень на орбіті.

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Про це пише Ars Technica.

Нещодавно адміністрація президента США Дональда Трампа представила пропозицію щодо бюджету для NASA на 2026 рік. Ця пропозиція передбачає скорочення фінансування діяльності NASA на МКС. Зокрема, це стосується скорочення чисельності екіпажів космічних кораблів Crew Dragon з чотирьох до трьох астронавтів, починаючи з місії Crew-12 у лютому 2026 року. Також пропонується збільшити тривалість перебування астронавтів на МКС із 6 до 8 місяців. Ще урізане фінансування передбачає скасування модернізації наукового приладу Alpha Magnetic Spectrometer, прикріпленого до орбітальної станції.

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У пропозиції щодо бюджету NASA йдеться про те, що наукові дослідження на МКС слід скоротити, щоб поступово готуватися до виведення орбітальної станції з експлуатації у 2030 році. NASA пропонується спрямувати більше зусиль на програми з дослідження Місяця і Марса. Нова пропозиція щодо бюджету передбачає, що в підсумку можна заощадити 508 млн доларів із 3 млрд доларів, які виділяють NASA на діяльність на МКС щороку.

Як уже писав Фокус, майбутні бюджетні обмеження NASA також передбачають згортання програми місячної ракети і комічного корабля, задіяних у програмі "Артеміда". Ракета-носій Space Launch System повинна вперше в XXI столітті відправити астронавтів на Місяць.

У пропозиції щодо бюджету NASA йдеться про те, що наукові дослідження на МКС слід скоротити, щоб поступово готуватися до виведення орбітальної станції з експлуатації у 2030 році Фото: NASA

Якщо збільшити час перебування астронавтів на МКС, то це потребуватиме менше запусків космічних кораблів Crew Dragon на орбіту, що значно заощадить транспортні витрати. Але основним недоліком продовження місій для NASA є те, що менша кількість астронавтів отримають досвід роботи на орбіті. Також вони проведуть меншу кількість наукових досліджень. Щодо скасування модернізації наукового приладу Alpha Magnetic Spectrometer за 2 млрд доларів, то він за останні 14 років не встиг зібрати повну інформацію про темну матерію та інші фундаментальні фізичні явища у Всесвіті.

Якщо збільшити час перебування астронавтів на МКС, то це потребуватиме менше запусків космічних кораблів Crew Dragon на орбіту, що значно заощадить транспортні витрати Фото: SpaceX

Поки що скорочення бюджету NASA на діяльність на МКС не є остаточним і все може змінитися. Але NASA вже витратило десятки мільярдів доларів на підтримку роботи МКС, яка хоч і працює з 1998 року, поки що є чудовою орбітальною лабораторією для вивчення космосу.

Відомо, що в NASA вже вирішили вивести МКС з експлуатації наприкінці 2030 або на початку 2031 року. План передбачає спуск МКС в атмосферу Землі з висоти 400 км за допомогою спеціального космічного корабля, який створює компанія Ілона Маска SpaceX. МКС має майже повністю згоріти в атмосфері, але навіть якщо залишаться якісь уламки, то вони мають впасти в Тихий океан далеко від населених районів.

Як уже писав Фокус, нещодавно МКС використовувала двигуни російського космічного корабля, щоб змінити свою орбіту. Таким чином орбітальній станції вдалося уникнути потенційного зіткнення з уламком китайської ракети.

Також Фокус писав про те, що вперше в історії Китай вдарив лазером по Місяцю в особливий час. Запуск лазерного променя в бік Місяця показав, що вимірювання відстані до супутника нашої планети можна проводити з високою точністю і в денний час, коли є перешкоди від сонячного світла.