На Землю упадет 53-летний космический корабль СССР: известно точно, когда и куда (фото)

По последним данным экспертов, которые занимаются отслеживанием космического мусора, советский посадочный модуль “Космос-482” рухнет на Землю уже в субботу, 10 мая.

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Об этом пишет Space.

"Космос-482": что известно о советском аппарате, который упадет на Землю?

Посадочный модуль "Космос-482" имеет диаметр 1 метр и вес примерно 495 кг. Он создан из прочных материалов, а частности из титана, чтобы пережить спуск в очень плотной атмосфере Венеры и выдержать некоторое время сильнейшую жару и давление на ее поверхности. Поэтому есть вероятность, что этот аппарат, не сгорит в атмосфере Земли и может упасть целым на поверхность планеты.

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В 1972 году ученые из бывшего СССР отправили в космос посадочный модуль "Космос-482", который должен был долететь до Венеры, второй планеты от Солнца, и приземлиться на ее поверхность. Этот посадочный модуль так и не смог покинуть орбиту Земли из-за аварии, возникшей с ракетой-носителем и аномалии, возникшей в двигателе посадочного аппарата. С тех пор, вот уже 53 года советский венерианский модуль вращался вокруг Земли. Его орбита постепенно снижалась и вот пришло время, когда он упадет на Землю.

Посадочный модуль "Космос 482" Фото: Wikipedia

Еще в 2019 году астрономы прогнозировали, что этот посадочный модуль рухнет на нашу планету в течение года, но этого не произошло.

"Космос-482": когда советский модуль упадет на Землю?

Эксперты по отслеживанию космического мусора (неработающий советский венерианский модуль как раз и является космическим мусором) прогнозируют, что "Космос-482" войдет в атмосферу Земли 10 мая, примерно в 8:54 по Киеву. Хотя это может произойти на 9 часов раньше или на 9 часов позже.

"Космос-482": где упадет советский модуль на Землю?

До сих пор эксперты не определились с местом падения посадочного модуля "Космос-482", но траектория его движения показывает, что зона его падения охватывает территорию нашей планеты, расположенную между 52 градусами южной и 52 градусами северной широты. То есть в зоне падения находятся все континенты, кроме Антарктиды. Эксперты говорят, что более точное место падения станет известно прямо во время входа аппарата "Космос-482" в атмосферу Земли.

Карта, показывающая возможные траектории падения модуля "Космос-482"

Но учитывая то, что примерно 71% поверхности Земли покрывают океаны и моря, то существует высокая вероятность, что "Космос-482" упадет в воду, а не на сушу. С другой стороны, обширная территория в зоне потенциального падения не является заселенной. Эксперты считают, что есть большая вероятность того, что венерианский модуль, даже если не сгорит в атмосфере, то не причинит никому вреда при падении. Предполагается, что вероятность того, что этот модуль останется целым до самой поверхности, составляет всего 0,4 из 10 000.

Карта, показывающая зону падения модуля "Космос-482" Фото: Live Science

Историческая космическая программа СССР

"Космос-482" является посадочным модулем из советской программы "Венера", в рамках которой несколько аппаратов посетили Венеру. Первым в истории посадочным модулем, который приземлился на Венере в 1970 году стал "Венера-7". Следующий модуль "Венера-8" совершил посадку на Венере в 1972 году. "Космос-482" был создан как копия последнего аппарата, но он так и не смог попасть на адскую планету, где температура достигает 480 градусов Цельсия. В 1982 году посадочный модуль "Венера-13" впервые в истории прислал на Землю цветные фотографии поверхности Венеры.

Поверхность Венеры. Фотография советского модуля "Венера-13" Фото: Wikipedia

Поверхность Венеры. Фотография советского модуля "Венера-13" Фото: Wikipedia

Венера — самая горячая планета

Венера Фото: ESA

Напоминаем, что Венера является планетой с самой высокой температурой в Солнечной системе. Даже на ближайшей планете к Солнцу, Меркурии, температура ниже. Дело в том, что очень толстая и плотная атмосфера Венеры создает сильный парниковый эффект и удерживает тепло, не позволяя ему выходить в космос в большом количестве. Считается, что жизнь на Венере, как и на меркурии невозможна, но некоторые ученые предполагают, что в средней части атмосферы планеты существуют условия для того, чтобы там находились микроорганизмы. Эта теория еще требует подтверждения.

Как уже писал Фокус, физики создали сверхточные часы, которые отстают менее чем на 1 секунду каждые 100 миллионов лет. Ученые из Национального института стандартов и технологий США создали новые атомные часы, которые являются одними из самых точных в мире.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, каков истинный возраст Луны и оказалось, что в самом начале своей истории наш спутник был совсем другим миром.