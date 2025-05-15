Найдальший апарат у космосі: NASA врятувало "Вояджер-1" унаслідок ризикованої операції

Інженерам NASA вдалося відновити роботу відключених 21 рік тому двигунів космічного апарата "Вояджер-1" перед запланованою втратою зв'язку з найдальшим зондом людства. Це дасть йому змогу працювати до наступного сеансу зв'язку на початку 2026 року.

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Про це пише CNN.

Місія "Вояджер-1"

Космічний апарат "Вояджер-1" було запущено в космос у вересні 1977 року для вивчення планет зовнішньої частини Сонячної системи, зокрема, Юпітера і Сатурна. У 2012 році зонд NASA покинув Сонячну систему і вирушив у міжзоряний простір, передаючи цінні дані з глибокого космосу. Наразі "Вояджер-1" перебуває на відстані приблизно 25 мільярдів кілометрів від Землі, і, хоч і має певні труднощі, все ж продовжує роботу та летить далі. Науковці вважають, що цей зонд зможе працювати ще кілька років, незважаючи на те, що він досліджує космос уже майже 48 років.

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Втрата зв'язку з "Вояджером-1"

На початку травня розпочалася модернізація величезної наземної антени в Австралії, яку NASA використовує для зв'язку з "Вояджером-1". Тому тимчасово з апаратом неможливо буде зв'язатися до лютого наступного року. Хоча антена вмикатиметься в серпні та грудні 2025 року, все ж у NASA вирішили пересвідчитися в тому, що протягом тривалого часу космічний апарат працюватиме без підтримки із Землі. Тому було ухвалено рішення відновити роботу відключених 21 року двигунів "Вояджер-1" ще до того, як зв'язок з апаратом було втрачено.

Космічний апарат "Вояджер-1" було запущено в космос у вересні 1977 року для вивчення планет зовнішньої частини Сонячної системи Фото: NASA/JPL-Caltech

NASA відновило роботу мертвих двигунів "Вояджер-1"

Зонд NASA використовує кілька двигунів для своєї роботи. Основні двигуни допомагають йому утримувати правильну орієнтацію антени для зв'язку із Землею. Також є резервні двигуни, які допомагають зонду завжди бути спрямованим на дороговказну зірку, щоб орієнтуватися в просторі.

Але в міру запуску двигунів з часом накопичувалася невелика кількість залишків палива. Інженерам вдавалося уникати засмічення рухових систем, перемикаючись між його основними і резервними двигунами для орієнтації, а також набором двигунів, які використовувалися для зміни траєкторії космічного корабля під час дослідження Сонячної системи. Але останні двигуни не можуть підтримувати правильну орієнтацію "Вояджер-1" у просторі.

Основні двигуни "Вояджер-1" перестали працювати в 2004 році після того, як два внутрішні нагрівачі вийшли з ладу, що означає, що відтоді космічний апарат покладався на резервні двигуни, щоб залишатися спрямованим на дороговказну зірку. Інженери NASA були занепокоєні тим, що засмічення залишками палива може призвести до того, що резервні двигуни космічного апарата перестануть працювати вже цієї осені. Тому їм довелося відновити основні двигуни.

Зараз "Вояджер-1" перебуває на відстані приблизно 25 мільярдів кілометрів від Землі Фото: NASA, ESA, and G. Bacon

Ризикована операція з порятунку "Вояджер-1"

Раніше вважалося, що їх уже неможливо полагодити і вони назавжди залишаться в неробочому стані. Тепер же інженери NASA з'ясували, як виправити проблему, що виникла з нагрівачами.

Фахівці пішли на ризик і переключили "Вояджер-1" на основні двигуни та спробували полагодити і перезапустити нагрівачі за допомогою серії команд, відправлених із Землі. Нагрівачі могли працювати тільки в тому разі, якщо основні двигуни ввімкнені. Якби щось пішло не так, то "Вояджер-1" міг би вибухнути і в такий спосіб місія була б припинена.

Але зонд "Вояджер-1" надіслав повідомлення на Землю, і інженери переконалися в тому, що він продовжує роботу.

Планета Юпітер Фото: NASA

"Вояджер-1": основні факти

Основним завданням зонда "Вояджер-1" було дослідження Юпітера і Сатурна. Це був перший апарат, який зробив детальні зображення супутників цих планет.

Планета Сатурн Фото: NASA

Після цього головним завданням зонда стало вивчення меж геліосфери, тобто області простору, де домінує вплив Сонця.

Після того, як у 2012 році "Вояджер-1" увійшов в історію, як перший апарат, що залишив межі геліосфери, а отже, і Сонячної системи, зонд NASA почав дослідження міжзоряного простору. "Вояджер-1" першим передав на Землю дані про умови в цьому середовищі.

Наразі "Вояджер-1" перебуває на відстані приблизно 25 млрд км від Землі і продовжує віддалятися зі швидкістю приблизно 61 000 км/год. Тому сигналу від зонда потрібно щонайменше 23 години, щоб досягти Землі. Те ж саме стосується і часу необхідного для того, щоб зонд отримав команди з NASA.

"Вояджер-1" оснащений різними науковими приладами, включно з камерами, спектрометрами, детекторами плазми і космічних променів, а також несе на борту золоту пластину з інформацією про Землю і людство для гіпотетичних позаземних цивілізацій.

Раніше вчені припускали, що "Вояджер-1" закінчить свою роботу у 2025 році, адже у нього закінчиться паливо, але тепер вважається, що він зможе працювати ще кілька років. Якщо не станеться жодної серйозної аварії, хоча технічні труднощі зонд уже відчуває останні кілька років.

Вважається, що, коли з "Вояджером-1" назавжди втратять зв'язок, він продовжить свій політ і приблизно через 40 000 років опиниться на відстані приблизно один світловий рік від зірки AC+79 3888 у сузір'ї Жирафа. Один світловий рік — це 9,5 трильйонів кілометрів.

Раніше цього року, як уже писав Фокус, інженери NASA для того, щоб заощадити енергію "Вояджер-1", відключили деякі його наукові прилади. Це продовжило життя зонда.

Також Фокус писав про те, що минулого року вченим з NASA вдалося відновити роботу приладів "Вояджер-1" після серйозної аварії.

Ще Фокус писав про те, що стала відома причина загибелі на Місяці історичного приватного космічного корабля. Американська компанія Intuitive Machines увійшла в історію в березні цього року після того, як змогла посадити на Місяці вже другий приватний посадковий модуль. Але сталася аварія.