Самый далекий аппарат в космосе: NASA спасло "Вояджер-1" в результате рискованной операции

Инженерам NASA удалось восстановить работу отключенных 21 год назад двигателей космического аппарата “Вояджер-1” перед запланированной потерей связи с самым далеким зондом человечества. Это позволит ему работать до следующего сеанса связи в начале 2026 года.

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Об этом пишет CNN.

Миссия "Вояджер-1"

Космический аппарат "Вояджер-1" был запущен в космос в сентябре 1977 года для изучения планет внешней части Солнечной системы, в частности, Юпитера и Сатурна. В 2012 году зонд NASA покинул Солнечную систему и отправился в межзвездное пространство, передавая ценные данные из глубокого космоса. Сейчас "Вояджер-1" находится на расстоянии примерно 25 миллиардов километров от Земли, и, хотя и имеет некоторые трудности, все же продолжает работу и летит дальше. Ученые считают, что этот зонд сможет работать еще несколько лет, несмотря на то, что он исследует космос уже почти 48 лет.

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Потеря связи с "Вояджер-1"

В начале мая началась модернизация огромной наземной антенны в Австралии, которую NASA использует для связи с "Вояджер-1". Поэтому временно с аппаратом невозможно будет связаться до февраля следующего года. Хотя антенна будет включаться в августе и декабре 2025 года, все же в NASA решили убедиться в том, что в течение длительного времени космический аппарат будет работать без поддержки с Земли. Поэтому было принято решение восстановить работу отключенных 21 года двигателей "Вояджер-1" еще до того, как связь с аппаратом была потеряна.

Космический аппарат "Вояджер-1" был запущен в космос в сентябре 1977 года для изучения планет внешней части Солнечной системы Фото: NASA/JPL-Caltech

NASA восстановило работу мертвых двигателей "Вояджер-1"

Зонд NASA использует несколько двигателей для своей работы. Основные двигатели помогают ему удерживать правильную ориентацию антенны для связи с Землей. Также есть резервные двигатели, которые помогают зонду всегда быть направленным на путеводную звезду, чтобы ориентироваться в пространстве.

Но по мере запуска двигателей со временем накапливалось небольшое количество остатков топлива. Инженерам удавалось избегать засорения двигательных систем, переключаясь между его основными и резервными двигателями для ориентации, а также набором двигателей, которые использовались для изменения траектории космического корабля во время исследования Солнечной системы. Но последние двигатели не могут поддерживать правильную ориентацию "Вояджер-1" в пространстве.

Основные двигатели "Вояджер-1" перестали работать в 2004 году после того, как два внутренних нагревателя вышли из строя, что означает, что с тех пор космический аппарат полагался на резервные двигатели, чтобы оставаться направленным на путеводную звезду. Инженеры NASA были обеспокоены тем, что засорение остатками топлива может привести к тому, что резервные двигатели космического аппарата перестанут работать уже этой осенью. Поэтому им пришлось восстановить основные двигатели.

Сейчас "Вояджер-1" находится на расстоянии примерно 25 миллиардов километров от Земли Фото: NASA, ESA, and G. Bacon

Рискованная операция по спасению "Вояджер-1"

Ранее считалось, что их уже невозможно починить и они навсегда останутся в нерабочем состоянии. Теперь же инженеры NASA выяснили, как исправить проблему, возникшую с нагревателями.

Специалисты пошли на риск и переключили "Вояджер-1" на основные двигатели и попытались починить и перезапустить нагреватели с помощью серии команд, отправленных с Земли. Нагреватели могли работать только в том случае, если основные двигатели включены. Если бы что-то пошло не так, то "Вояджер-1" мог бы взорваться и таким образом миссия была бы прекращена.

Но зонд "Вояджер-1" прислал сообщение на Землю, и инженеры убедились в том, что он продолжает работу.

Планета Юпитер Фото: NASA

"Вояджер-1": основные факты

Основной задачей зонда "Вояджер-1" было исследование Юпитера и Сатурна. Это был первый аппарат, который сделал детальные изображения спутников этих планет.

Планета Сатурн Фото: NASA

После этого главной задачей зонда стало изучение границ гелиосферы, то есть области пространства, где доминирует влияние Солнца.

После того, как в 2012 году "Вояджер-1" вошел в историю, как первый аппарат, покинувший пределы гелиосферы, а значит и Солнечной системы, зон NASA начал исследование межзвездного пространства. "Вояджер -1" первым передал на Землю данные об условиях в этой среде.

Сейчас "Вояджер-1" находится на расстоянии примерно 25 млрд км от Земли и продолжает удаляться со скоростью примерно 61 000 км/ч. Поэтому сигналу от зонда требуется минимум 23 часа, чтобы достичь Земли. То же самое касается и времени необходимого для того, чтобы зонд получил команды из NASA.

"Вояджер-1" оснащен различными научными приборами, включая камеры, спектрометры, детекторы плазмы и космических лучей, а также несет на борту золотую пластину с информацией о Земле и человечестве для гипотетических внеземных цивилизаций.

Ранее ученые предполагали, что "Вояджер-1" закончит свою работу в 2025 году, ведь у него закончится топливо, но теперь считается, что он сможет работать еще несколько лет. Если не произойдет никакой серьезной аварии, хотя технические трудности зонд уже испытывает последние пару лет.

Считается, что, когда с "Вояджер-1" будет навсегда потеряна связь он продолжит свой полет и примерно через 40 000 лет окажется на расстоянии примерно один световой год от звезды AC+79 3888 в созвездии Жирафа. Один световой год – это 9,5 триллионов километров.

Ранее в этом году, как уже писал Фокус, инженеры NASA для того, чтобы сэкономить энергию "Вояджер-1", отключили некоторые его научные приборы. Это продлило жизнь зонда.

Также Фокус писал о том, что в прошлом году ученым из NASA удалось восстановить работу приборов "Вояджер-1" после серьезной аварии.

Еще Фокус писал о том, что стала известна причина гибели на Луне исторического частного космического корабля. Американская компания Intuitive Machines вошла в историю в марте этого года после того, как смогла посадить на Луне уже второй частный посадочный модуль. Но произошла авария.