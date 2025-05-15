Самый далекий аппарат в космосе: NASA спасло "Вояджер-1" в результате рискованной операции
Инженерам NASA удалось восстановить работу отключенных 21 год назад двигателей космического аппарата “Вояджер-1” перед запланированной потерей связи с самым далеким зондом человечества. Это позволит ему работать до следующего сеанса связи в начале 2026 года.
Об этом пишет CNN.
Миссия "Вояджер-1"
Космический аппарат "Вояджер-1" был запущен в космос в сентябре 1977 года для изучения планет внешней части Солнечной системы, в частности, Юпитера и Сатурна. В 2012 году зонд NASA покинул Солнечную систему и отправился в межзвездное пространство, передавая ценные данные из глубокого космоса. Сейчас "Вояджер-1" находится на расстоянии примерно 25 миллиардов километров от Земли, и, хотя и имеет некоторые трудности, все же продолжает работу и летит дальше. Ученые считают, что этот зонд сможет работать еще несколько лет, несмотря на то, что он исследует космос уже почти 48 лет.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Потеря связи с "Вояджер-1"
В начале мая началась модернизация огромной наземной антенны в Австралии, которую NASA использует для связи с "Вояджер-1". Поэтому временно с аппаратом невозможно будет связаться до февраля следующего года. Хотя антенна будет включаться в августе и декабре 2025 года, все же в NASA решили убедиться в том, что в течение длительного времени космический аппарат будет работать без поддержки с Земли. Поэтому было принято решение восстановить работу отключенных 21 года двигателей "Вояджер-1" еще до того, как связь с аппаратом была потеряна.
NASA восстановило работу мертвых двигателей "Вояджер-1"
Зонд NASA использует несколько двигателей для своей работы. Основные двигатели помогают ему удерживать правильную ориентацию антенны для связи с Землей. Также есть резервные двигатели, которые помогают зонду всегда быть направленным на путеводную звезду, чтобы ориентироваться в пространстве.
Но по мере запуска двигателей со временем накапливалось небольшое количество остатков топлива. Инженерам удавалось избегать засорения двигательных систем, переключаясь между его основными и резервными двигателями для ориентации, а также набором двигателей, которые использовались для изменения траектории космического корабля во время исследования Солнечной системы. Но последние двигатели не могут поддерживать правильную ориентацию "Вояджер-1" в пространстве.
Основные двигатели "Вояджер-1" перестали работать в 2004 году после того, как два внутренних нагревателя вышли из строя, что означает, что с тех пор космический аппарат полагался на резервные двигатели, чтобы оставаться направленным на путеводную звезду. Инженеры NASA были обеспокоены тем, что засорение остатками топлива может привести к тому, что резервные двигатели космического аппарата перестанут работать уже этой осенью. Поэтому им пришлось восстановить основные двигатели.
Рискованная операция по спасению "Вояджер-1"
Ранее считалось, что их уже невозможно починить и они навсегда останутся в нерабочем состоянии. Теперь же инженеры NASA выяснили, как исправить проблему, возникшую с нагревателями.
Специалисты пошли на риск и переключили "Вояджер-1" на основные двигатели и попытались починить и перезапустить нагреватели с помощью серии команд, отправленных с Земли. Нагреватели могли работать только в том случае, если основные двигатели включены. Если бы что-то пошло не так, то "Вояджер-1" мог бы взорваться и таким образом миссия была бы прекращена.
Но зонд "Вояджер-1" прислал сообщение на Землю, и инженеры убедились в том, что он продолжает работу.
"Вояджер-1": основные факты
- Основной задачей зонда "Вояджер-1" было исследование Юпитера и Сатурна. Это был первый аппарат, который сделал детальные изображения спутников этих планет.
- После этого главной задачей зонда стало изучение границ гелиосферы, то есть области пространства, где доминирует влияние Солнца.
- После того, как в 2012 году "Вояджер-1" вошел в историю, как первый аппарат, покинувший пределы гелиосферы, а значит и Солнечной системы, зон NASA начал исследование межзвездного пространства. "Вояджер -1" первым передал на Землю данные об условиях в этой среде.
- Сейчас "Вояджер-1" находится на расстоянии примерно 25 млрд км от Земли и продолжает удаляться со скоростью примерно 61 000 км/ч. Поэтому сигналу от зонда требуется минимум 23 часа, чтобы достичь Земли. То же самое касается и времени необходимого для того, чтобы зонд получил команды из NASA.
- "Вояджер-1" оснащен различными научными приборами, включая камеры, спектрометры, детекторы плазмы и космических лучей, а также несет на борту золотую пластину с информацией о Земле и человечестве для гипотетических внеземных цивилизаций.
- Ранее ученые предполагали, что "Вояджер-1" закончит свою работу в 2025 году, ведь у него закончится топливо, но теперь считается, что он сможет работать еще несколько лет. Если не произойдет никакой серьезной аварии, хотя технические трудности зонд уже испытывает последние пару лет.
- Считается, что, когда с "Вояджер-1" будет навсегда потеряна связь он продолжит свой полет и примерно через 40 000 лет окажется на расстоянии примерно один световой год от звезды AC+79 3888 в созвездии Жирафа. Один световой год – это 9,5 триллионов километров.
Ранее в этом году, как уже писал Фокус, инженеры NASA для того, чтобы сэкономить энергию "Вояджер-1", отключили некоторые его научные приборы. Это продлило жизнь зонда.
Также Фокус писал о том, что в прошлом году ученым из NASA удалось восстановить работу приборов "Вояджер-1" после серьезной аварии.
Еще Фокус писал о том, что стала известна причина гибели на Луне исторического частного космического корабля. Американская компания Intuitive Machines вошла в историю в марте этого года после того, как смогла посадить на Луне уже второй частный посадочный модуль. Но произошла авария.