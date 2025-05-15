Стала известна причина гибели на Луне исторического частного космического корабля (фото)

Американская компания Intuitive Machines вошла в историю в марте этого года после того, как смогла посадить на Луне уже второй частный посадочный модуль. Как и у первого космического аппарата “Одиссей” у модуля “Афина” возникли проблемы: он перевернулся во время посадки. Если “Одиссей” все же смог выполнить свою миссию на Луне, то у “Афины” это сделать не получилось. Теперь стало известно, что стало причиной гибели частного посадочного модуля.

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Об этом пишет Space.

В феврале 2024 года компания Intuitive Machines впервые в истории посадила на Луне частный модуль с научными инструментами в рамках миссии IM-1. Посадочный модуль "Одиссей" из-за поломки одной из посадочных опор перевернулся набок, но все же смог работать на Луне в течение недели и выполнил запланированные исследования. После этого он отключился.

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6 марта этого года в рамках миссии IM-1 на Луне состоялась посадка модуля "Афина", но он не приземлился в вертикальном положении и также оказался лежащим на боку. Солнечные панели не были направлены нужным образом, чтобы собрать солнечный свет для зарядки батарей, а потому компания Intuitive Machines уже на следующий день объявила о том, что модуль завершил свою работу.

Снимок поверхности Луны, сделанный во время приземления модуля "Афина" Фото: space.com

Через более, чем два месяца после этой аварии компания Intuitive Machines завершила расследование инцидента и выяснила, почему произошла неудачная посадка модуля "Афина" на Луне. Специалисты определили три проблемы, которые привели к аварии.

Посадочный модуль "Афина" Фото: X (Twitter)

Первая проблема была связана с тем, что возникли помехи в показаниях лазерного высотомера посадочного модуля, который помогал измерить расстояние до поверхности Луны. Таким образом модуль "Афина" не смог точно определить высоту своего положения над местом посадки.

Вторая проблема связана с плохим освещением места посадки, которое находилось в 160 км от южного полюса Луны. Поэтому система посадки не смогла нормально работать.

Третья проблема с тем, что произошел сбой в работе навигационной системы модуля "Афина", что ухудшило ее способность распознавать кратеры на Луне. Эта системы использовала фотографии лунной поверхности, сделанные орбитальным зондом Lunar Reconnaissance Orbiter с высоты 100 км. Но кратеры выглядели иначе с более низкой высоты.

Фотография лунного модуля "Афина", сделанная с орбиты аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter. Модуль выглядит как маленькое белое пятно в центре вставки в верхнем левом углу Фото: space.com

На борту посадочного модуля "Афина" находились научные инструменты NASA, которые должны были собрать данные, необходимые для дальнейшего исследования и освоения Луны в рамках программы "Артемида". Эта программа предусматривает первую с 1972 года высадку астронавтов на Луну в 2027 году и постройку лунной базы во время дальнейших миссий.

Также на борту посадочного модуля находились луноход MAPP от компании Lunar Outpost и прыгающий роботизированный аппарат Grace от компании Intuitive Machines. Оба так и не вышли на поверхность Луны.

Компания Intuitive Machines работает над тем, чтобы ее следующий лунный модуль, запущенный в рамках миссии IM-3 в 2026 году, все же приземлился на Луне вертикально.

Как уже писал Фокус, после того, как модуль "Афина" был признан погибшим, он неожиданно включился и прислал на Землю сообщение, которое специалисты миссии не ожидали получить.

Также Фокус писал о том, что самая мощная вспышка на Солнце в 2025 году вызвала блэкаут во многих регионах Земли. Мощнейшая на данный момент в этом году солнечная вспышка класса Х2.7 привела к отключению связи.