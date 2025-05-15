Самая мощная вспышка на Солнце в 2025 году вызвала блэкаут на Земле: это лишь начало (видео)

Мощнейшая на данный момент в этом году солнечная вспышка класса Х2.7 привела к отключению связи во многих регионах нашей планеты. Солнечное пятно, в котором появилась вспышка только набирает активность и уже в ближайшие дни может создать больше мощных извержений энергии и плазмы на Солнце.

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Об этом пишет Space.

Ученые, которые наблюдают за активностью Солнца с помощью космических аппаратов NASA зафиксировали появление на Солнце вспышки класса Х2.7 в среду, 14 мая в 11:25 по Киеву. Уже через 8 минут излучение, достигшее Земли, вызвало масштабное отключение радиосвязи в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

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Солнце выбросило в космос поток очень сильного рентгеновского и ультрафиолетового излучения со скоростью света (300 000 км/с), который быстро достиг Земли. Излучение ионизировало молекулы газов в атмосфере нашей планеты, что не позволило высокочастотным радиосигналам нормально перемещаться. Таким образом на некоторое время произошло отключение связи во многих регионах мира.

Ученые, которые наблюдают за активностью Солнца с помощью космических аппаратов NASA зафиксировали появление на Солнце вспышки класса Х2.7 в среду, 14 мая в 11:25 по Киеву Фото: space.com

По словам ученых, в этом году еще не было таких мощных вспышек на Солнце, хотя во вторник, 13 мая, в том же солнечном пятне, где появилась вспышка класса Х2.7, возникла вспышка класса Х1.2. Излучение этой вспышки привело к кратковременному отключению радиосвязи в США. Также, в среду, 14 мая, в солнечном пятне AR4087, где появились две предыдущие вспышки, через несколько часов после вспышки класса Х2.7 возникли вспышки класса М5.3 и М7.7.

Вспышка на Солнце класса М7.7 Фото: space.com

Солнечное пятно AR4087 перемещается по поверхности Солнца и в данный момент не полностью направлено в сторону Земли.

Солнечные пятна – это более темные участки на Солнце с более холодной плазмой и более сильным магнитным полем.

Вспышки на Солнце — что это?

Вспышки на Солнце возникают из-за перемещения линий магнитных полей, когда происходит высвобождение огромного количества энергии и излучения. Солнечные вспышки разделяют по мощности на 5 классов: A, B, C, M и X. Вспышки в каждом следующем классе после А в 10 раз сильнее. То есть вспышка класса Х в 10 раз сильнее класса М и в 100 раз сильнее класса С. Вспышки класса Х возникают редко, но представляют самую большую угрозу для технологий на Земле. Цифры после букв в обозначении класса вспышки на Солнце показывают потенциальную мощность этого события. Вспышки всех классов, кроме Х, могут иметь цифры до 10, но самый мощный класс вспышек на Солнце не имеет таких ограничений, то есть могут быть вспышки класса Х15 и так далее.

Ученые считают, что вместе со вспышкой класса Х2.7 произошел корональный выброс массы, хотя это еще нужно подтвердить.

Корональный выброс массы — это поток плазмы, который может врезаться в магнитное поле Земли и вызвать появление геомагнитной бури. Если она будет сильной, то может привести к наращению работы электросетей, систем связи и GPS.

Ученые считают, что вместе со вспышкой класса Х2.7 произошел корональный выброс массы, хотя это еще нужно подтвердить Фото: space.com

Геомагнитная буря — когда будет?

Даже если произошел корональный выброс массы, то ученые считают, что он минует нашу планету. Но солнечное пятно AR4087 через несколько дней переместится таким образом, что будет направлено в сторону Земли. Ученые прогнозируют, что это пятно будет оставаться активным и уже на следующей неделе там может произойти серия новых вспышек, возможно, даже большей мощности. Эти вспышки могут сопровождаться корональными выбросами массы, которые все-таки могут ударить по Земле, что потенциально вызовет появление сильной геомагнитной бури.

Как уже писал Фокус, в ночь с 12 на 13 мая на Солнце произошло извержение солнечной нити. В результате образовалась плазменная структура размером 1 000 000 км и произошел корональный выброс массы.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показало, что атмосфера Земли является более чувствительной к вспышкам на Солнце и наши технологии могут больше пострадать от активности нашей звезды.

Еще Фокус писал о том, что реликтовое излучение, оставшееся после Большого взрыва, является одним из главных доказательств того, что Вселенная родилась в результате взрывного события. Новое открытие ставит под сомнение стандартную космологическую модель и ученые считают, что историю Вселенной придется переписать.