Вспышки на Солнце опаснее для нас, чем считалось: обнаружено нечто странное в атмосфере Земли

Ученые впервые обнаружили, что атмосфера Земли пульсирует синхронно со вспышками на Солнце, а это значит, что наша планета более чувствительна к солнечной активности, чем считалось ранее.

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Исследование опубликовано в журнале JGR Space Physics, пишет Space.

Солнце

Солнце – это огромная плазменная сфера, которая примерно в 110 раз больше Земли. Наша родная звезда является обычной звездой, которых миллионы в нашей галактике Млечный Путь. Солнце находится на расстоянии примерно 150 млн км от нас и одной из особенностей звезды является то, что температура на ее поверхности (примерно 6000 градусов Цельсия) намного меньше, чем температура верхних слоев атмосферы Солнца (более 1 млн градусов Цельсия). Учитывая то, что источник тепла находится в ядре Солнца, то есть ближе к поверхности, ученые не знают почему верхний слой атмосферы звезды, известный как корона, который находится намного дальше, такой горячий.

Солнце Фото: ESA

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Вспышка на Солнце класса М. Для сравнения показан размер Земли

Солнечные вспышки

Одним из проявлений активности Солнца являются солнечные вспышки. Это внезапные, очень мощные выбросы энергии и излучения, которые часто сопровождаются выбросами облаков плазмы в космос. Вспышки возникают из-за влияния магнитного поля нашей звезды, когда горячая плазма сжимается и происходит извержение. Самые мощные вспышки на Солнце выделяют примерно 1/6 энергии, выделяемой Солнцем за секунду. Такое количество энергии сравнимо с мировым потреблением электроэнергии в течение одного миллиона лет.

Вспышки на Солнце оказывают негативное влияние на наши технологии, ведь во время мощных вспышек происходит сбой в работе радиосвязи, систем GPS и, иногда, даже в работе электросетей. Считается, то излучение солнечной вспышки достигает Земли примерно за 8 минут, в то время, как потоки плазмы, возникшие вместе со вспышкой, прилетают на Землю через 2-3 дня.

Солнечные вспышки разделяют на пять категорий в зависимости от их мощности: А, B, С, М и Х. Эти категории также имеют цифровые обозначения, которые показывают примерный уровень мощности вспышки. У категорий от А до М мощность определяется цифрами от 1 до 10, но у вспышек категории Х нет цифровых ограничений. То есть могут быть вспышки типа Х11 и так далее.

Солнечная вспышка Фото: NASA/SDO

Новое открытие ученых

Авторы исследования впервые выяснили, что солнечные вспышки также оказывают более сильное влияние на ионосферу нашей планеты, чем считалось ранее.

Ионосфера – это верхний слой атмосферы нашей планеты, наполненный заряженными частицами, такими как свободные электроны. Этот слой начинается на высоте 60 км и протирается дальше на сотни километров. Ионосфера в основном состоит из азота, кислорода, а также плазмы и подвержена влиянию ультрафиолетового излучения Солнца, а также космический лучей. Это потоки частиц, в основном протонов и электронов, которые пронизывают весь космос.

Ученые выяснили, что атмосфера Земли пульсирует синхронно со вспышками на Солнце. Чтобы прийти к этому выводу, ученые изучили вспышку категории X5.4, которая возникла в очень активной области солнечных пятен.

Солнечные пятна – это области на Солнце, где плазма более холодная, а потому более темная, и там более сильное магнитное поле.

Данные полученные космическим аппаратами показали, что эта очень мощная вспышка выпускала ритмичные выбросы энергии примерно каждые 90 секунд. Эти выбросы, известные как квазипериодические пульсации, вызваны повторяющейся магнитной активностью в атмосфере Солнца.

Ионосфера – это верхний слой атмосферы нашей планеты, наполненный заряженными частицами, такими как свободные электроны Фото: NASA / Terry Virts

Вспышки на Солнце более опасны для нас, чем считалось

Анализ данных со спутников и наземных станций слежения за солнечной активностью показал существование соответствующих импульсов в ионосфере Земли. Это были пики концентрации электронов, которые возникли всего через 30 секунд после вспышки на Солнце.

Эта синхронизация между активностью Солнца и реакцией атмосферы Земли показывает, что космическая погода очень быстро влияет на нашу планету. По словам ученых, это означает, что сильный сбой в работе наших технологий может произойти всего через несколько мгновений после того, как возникла вспышка на Солнце.

Недавно, как уже писал Фокус, на Солнце возник огромный плазменный протуберанец, но выброшенная плазма не достигла нашей планеты. Хотя серия вспышек на Солнце может вызвать геомагнитную бурю в ближайшие дни.

Напоминаем, что в далеком будущем Солнце сделает нашу планету непригодной для жизни. Илон Маск, как уже писал Фокус, предложил план эвакуации человечества на другую планету.