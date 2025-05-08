Извержение на Солнце выбросило в космос огромную структуру: чем это грозит нам (фото)

7 мая на Солнце произошло извержение массивной солнечной нити, что создало потрясающее зрелище. Это извержение с помощью своих приборов наблюдал космический аппарат GOES-19.

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Об этом пишет Space.

Солнечные нити или протуберанцы представляют собой структуры, состоящие из более холодной и плотной плазмы, чем окружающая среда на Солнце. Эти нити могут возвышаться над поверхностью нашей звезды с помощью сильных магнитных полей.

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Если солнечные нити становятся нестабильными, то происходит резкое извержение, которое может сопровождаться корональными выбросами массы, как во время вспышек на Солнце. Корональные выбросы массы представляют сбой потоки плазмы, которые вырываются в космос из-за перемещения линий магнитного поля и могут привести к появлению геомагнитной бури на Земле. Это происходит, когда частицы плазмы врезаются в магнитное поле нашей планеты.

7 мая на Солнце произошло извержение массивной солнечной нити, что создало потрясающее зрелище Фото: space.com

В этот раз извержение солнечной нити не было направлено в сторону Земли, а значит прямого воздействия на нашу планету это событие не окажет. Для того, чтобы солнечная плазма достигла Земли должно пройти 2-3 дня, как это обычно бывает, когда на Солнце происходят вспышки с корональными выбросами массы.

Эксперт по космической погоде, которую формирует активность Солнца, Сара Хауссил разместила в социальной сети Х изображение извержения на Солнце, которое сделал аппарат GOES-19. Этот космический аппарат с помощью своего телескопа и других приборов смог зафиксировать извержение солнечной нити в невероятных подробностях.

Хотя это извержение плазмы не повлияет на Землю, эксперты по космической погоде продолжают следить за активностью Солнца. Предполагается, что предыдущие слабые корональные выбросы массы, возникшие на Солнце вместе с не самыми мощными вспышками, могут нанести скользящий удар по Земле 8 и 9 мая. Это может вызвать появление самой слабой геомагнитной бури уровня G1. Напоминаем, что ученые разделяют геомагнитные бури на 5 типов, согласно их мощности. Самой сильная геомагнитная буря имеет уровень G5. Такую бурю наблюдали в мае прошлого года впервые за много лет.

В то же время на Солнце активизировалась область солнечных пятен AR4079, которая направлена в сторону Земли. Солнечные пятна представляют собой более темные и холодные участки на Солнце с сильным магнитным полем, которые создают солнечные вспышки, то есть выбросы энергии и излучения. Только за последние сутки в этом регионе произошло 25 вспышек, но все они в основном были класса С и ниже. Это не самые мощные вспышки, которые не особенно влияют на нашу планету. Более опасными для нас являются вспышки класса М и особенно самые мощные из всех вспышки класса Х.

Только за последние сутки в регионе AR4079 на Солнце произошло 25 вспышек, но все они в основном были класса С и ниже Фото: NASA

Ученые наблюдают за Солнцем, чтобы выяснить, отправились ли в сторону Земли новые корональные выбросы массы, которые могут вызвать 10, 11 или 12 мая геомагнитную бурю уровня G1 или G2.

Как уже писал Фокус, недавно космический аппарат Solar Orbiter сделал самое подробное изображение Солнца в самом высоком качестве. Новые данные могут помочь выяснить, почему самая верхняя часть Солнца намного горячее поверхности Звезды, хотя должно быть наоборот.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили воду на необычной планете в 244 световых годах от нас. Такого типа планет нет в нашей Солнечной системе.