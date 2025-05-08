Таких нет в Солнечной системе: астрономы нашли воду на экзотической планете и кое-что еще

С помощью космического телескопа Уэбб ученые провели тщательное исследование экзотической планеты класса суб-Нептун, которая находится на расстоянии 244 световых года от нас. В результате в атмосфере планеты TOI-421 b была обнаружена вода.

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Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal Letters, пишет Space.

Планеты класса суб-Нептун – это миры, которые имеют меньший размер, чем планета Нептун, восьмая по счету от Солнца. При этом Нептун примерно в 4 раза больше Земли. Таких планет нет в Солнечной системе, но они являются одними из самых распространенных в нашей галактике Млечный Путь. Астрономы активно изучают такие миры, чтобы понять их происхождение.

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Суб-Нептуны впервые были обнаружены почти 15 лет назад, но до сих пор об этих планетах мало, что известно. Состав атмосфер этих миров можно изучить с помощью света их родной звезды, который проходит через атмосферу и лучше всего в этом помогает космический телескоп Уэбб.

Астрономы предполагали, что суб-Нептуны должны состоять из углекислого газа, метана или водяного пара, но отсутствие детальных сигналов этих молекул связывали с наличием плотных облаков, которые могут скрывать эти сигналы. С другой стороны, эти экзотические планеты могут иметь и иной состав, и оказалось, что планета TOI-421 b действительно отличается от остальных.

Планета Нептун в Солнечной системе Фото: NASA

Астрономы смогли получить много информации о составе атмосферы планеты TOI-421 b, температура которой, как считается, составляет 727 градусов Цельсия.

Оказалось, что атмосфера экзотического мира содержит водяной пар, а также признаки наличия монооксида углерода или угарного газа и диоксида серы. При этом астрономы не нашли доказательств наличия метана и углекислого газа. Также ученые обнаружили большое количество водорода.

Эти результаты бросают вызов теориям о формировании и эволюции планет класса суб-Нептун, говорят ученые, ведь был обнаружен состав атмосферы одной из таких планет, который отличался от ожидаемого. Это означает, что планета TOI-421 b сформировалась и развивалась не так, как суб-Нептуны, которые имеют более низкую температуру.

Суб-Нептуны впервые были обнаружены почти 15 лет назад, но до сих пор об этих планетах мало, что известно. Иллюстрация Фото: Universe Today

Особенно астрономов удивило большое количество водорода, ведь состав атмосферы планеты очень похож на состав ее родной звезды. Просто на планете ниже температура, но газы те же.

Новое исследование улучшает понимание астрономов эволюции суб-Нептунов и приближает к пониманию того, почему таких планет нет в Солнечной системе.

Напоминаем, что Нептун — это газовый гигант, то есть эта планета не имеет твердой поверхности. Суб-Нептуны – это также газовые гиганты, которые примерно в 3 раза больше Земли.

Также напоминаем, что космический телескоп Уэбб уже почти 3 года ведет исследование космоса с помощью своих мощных инфракрасных приборов, что позволяет ему увидеть самые далекие участки Вселенной. Он находится на расстоянии 1,5 млн километров от Земли. Это в почти в 5 раз дальше, чем находится Луна.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили неизвестный объект, который их озадачил. Это может быть или самая маленькая среди известных галактик, или же самое старое звездное скопление в нашей галактике Млечный Путь.

Также Фокус писал о том, что ученые предложили новые модели черных дыр, которые помогают решить давнюю загадку таких объектов.