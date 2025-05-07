Астрономы озадачены: обнаружена самая маленькая галактика или же другой рекордный объект (фото)

Ученые в результате наблюдения за космосом обнаружили ранее неизвестный объект, получивший название UMa3/U1. Это может быть либо самая маленькая среди известных галактик, либо же самое старое звездное скопление в нашей галактике Млечный Путь.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Universe Today.

Кажется, просто отличить галактику от звездного скопления. Галактики состоят из сотен тысяч, миллионов и даже миллиардов звезд. Звездные скопления состоят всего из плюс-минус 1000 звезд. Но на самом деле граница между галактикой и звездным скоплением не всегда четкая. И хорошим примером этого служит обнаруженный объект под названием UMa3/U1.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Легче всего отличить от звездных скоплений большие галактики, звезды в которых связаны гравитацией и там много темной материи. Также легко отличить от галактик такие звездные скопления, как Плеяды. В них нет темной материи и звезды там плохо связаны гравитацией, а потому они называются рассеянными. Но есть космические объекты, которые относят к типу ультра-тусклые галактики, где граница между галактикой и звездным скоплением становится размытой.

Считается, что в таких галактиках в тысячу раз больше темной материи, чем видимой материи, которую можно увидеть с помощью света. Поэтому они и очень тусклые. Также в таких галактиках находятся одни из самых древних звезд.

Даже название объекта UMa3/U1 вызывает проблемы. Если он является карликовой галактикой, то его название должно быть Ursa Major 3, так как это галактика-спутник более крупной галактики в созвездии Большой Медведицы (Ursa Major). Если это древнее звездное скопление, то его следует назвать UNIONS 1, так как оно было обнаружено в ходе исследования UNIONS. Если это галактика, то это самая маленькая и наполненная самым большим количеством темной материи галактика, которую когда-либо обнаруживали астрономы. Если это звездное скопление, то имея возраст 11 млрд лет, это самое древнее звездное скопление среди всех известных в Млечном Пути.

Uma3/U1 (справа) — это связанная группа звезд, скрытая на изображении глубокого космоса (слева) Фото: Universe Today

Исследование показало, что объект UMa3/U1 имеет очень маленький размер, ведь его диаметр составляет всего 20 световых лет. Для сравнения диаметр Млечного Пути 100 000 световых лет. Один световой год – это 9,5 триллионов километров. При этом астрономы выяснили, что объект UMa3/U1 состоит всего из 60 звезд, а его масса всего в 16 раз больше, чем у Солнца.

Для сравнения, звездное скопление Плеяды имеет почти такой же размер, что и UMa3/U1, но в нем находится более 1000 звезд, а масса скопления в 800 раз больше, чему Солнца.

Ученые создали моделирование, основанное на движении звезд в UMa3/U1 и оно показывает, что это может быть рассеянное звездное скопление, которое является довольно стабильным на фоне остальных. То ест звезды в нем не разлетаются так быстро.

С другой стороны, если это звездное скопление, то масса в нем должна быть распределена более равномерно, чем показывают наблюдения. Если же это галактика, то звезды должны группироваться ближе к центру, но в этом плане данные менее однозначны.

Пока что, астрономы склоняются к тому, что UMa3/U1 является звездным скоплением, но чтобы сказать, что это точно не галактика, нужны дополнительное наблюдения.

Как уже писал Фокус, на орбиту вокруг Луны вышел японский частный модуль, который готовится к исторической посадке, которая должна состояться 5 июня.