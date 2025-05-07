Астрономи спантеличені: виявлено найменшу галактику або ж інший рекордний об'єкт (фото)

Учені в результаті спостереження за космосом виявили раніше невідомий об'єкт, який отримав назву UMa3/U1. Це може бути або найменша серед відомих галактик, або ж найстаріше зоряне скупчення в нашій галактиці Чумацький Шлях.

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Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Universe Today.

Здається, просто відрізнити галактику від зоряного скупчення. Галактики складаються із сотень тисяч, мільйонів і навіть мільярдів зірок. Зоряні скупчення складаються всього з плюс-мінус 1000 зірок. Але насправді межа між галактикою і зоряним скупченням не завжди чітка. І гарним прикладом цього слугує виявлений об'єкт під назвою UMa3/U1.

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Найлегше відрізнити від зоряних скупчень великі галактики, зірки в яких пов'язані гравітацією і там багато темної матерії. Також легко відрізнити від галактик такі зоряні скупчення, як Плеяди. У них немає темної матерії і зірки там погано пов'язані гравітацією, а тому вони називаються розсіяними. Але є космічні об'єкти, які відносять до типу ультра-тьмяні галактики, де межа між галактикою і зоряним скупченням стає розмитою.

Вважається, що в таких галактиках у тисячу разів більше темної матерії, ніж видимої матерії, яку можна побачити за допомогою світла. Тому вони й дуже тьмяні. Також у таких галактиках знаходяться одні з найдавніших зірок.

Навіть назва об'єкта UMa3/U1 викликає проблеми. Якщо він є карликовою галактикою, то його назва має бути Ursa Major 3, оскільки це галактика-супутник більшої галактики в сузір'ї Великої Ведмедиці (Ursa Major). Якщо це стародавнє зоряне скупчення, то його слід назвати UNIONS 1, оскільки його було виявлено під час дослідження UNIONS. Якщо це галактика, то це найменша і наповнена найбільшою кількістю темної матерії галактика, яку коли-небудь виявляли астрономи. Якщо це зоряне скупчення, то маючи вік 11 млрд років, це найдавніше зоряне скупчення серед усіх відомих у Чумацькому Шляху.

Uma3/U1 (праворуч) — це пов'язана група зірок, прихована на зображенні глибокого космосу (ліворуч) Фото: Universe Today

Дослідження показало, що об'єкт UMa3/U1 має дуже маленький розмір, адже його діаметр становить лише 20 світлових років. Для порівняння діаметр Чумацького Шляху 100 000 світлових років. Один світловий рік — це 9,5 трильйонів кілометрів. Водночас астрономи з'ясували, що об'єкт UMa3/U1 складається всього з 60 зірок, а його маса всього в 16 разів більша, ніж у Сонця.

Для порівняння, зоряне скупчення Плеяди має майже такий самий розмір, що й UMa3/U1, але в ньому міститься понад 1000 зірок, а маса скупчення у 800 разів більша за масу Сонця.

Вчені створили моделювання, засноване на русі зірок в UMa3/U1 і воно показує, що це може бути розсіяне зоряне скупчення, яке є доволі стабільним на тлі інших. Тобто зірки в ньому не розлітаються так швидко.

З іншого боку, якщо це зоряне скупчення, то маса в ньому має бути розподілена більш рівномірно, ніж показують спостереження. Якщо ж це галактика, то зірки мають групуватися ближче до центру, але в цьому плані дані менш однозначні.

Поки що, астрономи схиляються до того, що UMa3/U1 є зоряним скупченням, але щоб сказати, що це точно не галактика, потрібні додаткові спостереження.

Як уже писав Фокус, на орбіту навколо Місяця вийшов японський приватний модуль, який готується до історичної посадки, яка має відбутися 5 червня.