Таких немає в Сонячній системі: астрономи знайшли воду на екзотичній планеті та дещо ще

За допомогою космічного телескопа Вебб вчені провели ретельне дослідження екзотичної планети класу суб-Нептун, яка розташована на відстані 244 світлових роки від нас. У результаті в атмосфері планети TOI-421 b було виявлено воду.

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Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal Letters, пише Space.

Планети класу суб-Нептун — це світи, які мають менший розмір, ніж планета Нептун, восьма за рахунком від Сонця. При цьому Нептун приблизно в 4 рази більший за Землю. Таких планет немає в Сонячній системі, але вони є одними з найпоширеніших у нашій галактиці Чумацький Шлях. Астрономи активно вивчають такі світи, щоб зрозуміти їхнє походження.

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Суб-Нептуни вперше були виявлені майже 15 років тому, але досі про ці планети мало що відомо. Склад атмосфер цих світів можна вивчити за допомогою світла їхньої рідної зірки, яке проходить через атмосферу і найкраще в цьому допомагає космічний телескоп Вебб.

Астрономи припускали, що суб-Нептуни мають складатися з вуглекислого газу, метану або водяної пари, але відсутність детальних сигналів цих молекул пов'язували з наявністю щільних хмар, які можуть приховувати ці сигнали. З іншого боку, ці екзотичні планети можуть мати й інший склад, і виявилося, що планета TOI-421 b дійсно відрізняється від інших.

Планета Нептун у Сонячній системі Фото: NASA

Астрономи змогли отримати багато інформації про склад атмосфери планети TOI-421 b, температура якої, як вважається, становить 727 градусів Цельсія.

Виявилося, що атмосфера екзотичного світу містить водяну пару, а також ознаки наявності монооксиду вуглецю або чадного газу та діоксиду сірки. При цьому астрономи не знайшли доказів наявності метану та вуглекислого газу. Також учені виявили велику кількість водню.

Ці результати кидають виклик теоріям про формування та еволюцію планет класу суб-Нептун, кажуть науковці, адже було виявлено склад атмосфери однієї з таких планет, який відрізнявся від очікуваного. Це означає, що планета TOI-421 b сформувалася і розвивалася не так, як суб-Нептуни, які мають нижчу температуру.

Суб-Нептуни вперше були виявлені майже 15 років тому, але досі про ці планети мало що відомо. Ілюстрація Фото: Universe Today

Особливо астрономів здивувала велика кількість водню, адже склад атмосфери планети дуже схожий на склад її рідної зірки. Просто на планеті нижча температура, але гази ті самі.

Нове дослідження покращує розуміння астрономів еволюції суб-Нептунів і наближає до розуміння того, чому таких планет немає в Сонячній системі.

Нагадуємо, що Нептун — це газовий гігант, тобто ця планета не має твердої поверхні. Суб-Нептуни — це також газові гіганти, які приблизно в 3 рази більші за Землю.

Також нагадуємо, що космічний телескоп Вебб уже майже 3 роки веде дослідження космосу за допомогою своїх потужних інфрачервоних приладів, що дає йому змогу побачити найдальші ділянки Всесвіту. Він знаходиться на відстані 1,5 млн кілометрів від Землі. Це в майже в 5 разів далі, ніж знаходиться Місяць.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили невідомий об'єкт, який їх спантеличив. Це може бути або найменша серед відомих галактик, або ж найстаріше зоряне скупчення в нашій галактиці Чумацький Шлях.

Також Фокус писав про те, що вчені запропонували нові моделі чорних дір, які допомагають вирішити давню загадку таких об'єктів.