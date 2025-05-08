Виверження на Сонці викинуло в космос величезну структуру: чим це загрожує нам (фото)

7 травня на Сонці сталося виверження масивної сонячної нитки, що створило приголомшливе видовище. Це виверження за допомогою своїх приладів спостерігав космічний апарат GOES-19.

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Про це пише Space.

Сонячні нитки або протуберанці являють собою структури, що складаються з більш холодної і щільної плазми, ніж навколишнє середовище на Сонці. Ці нитки можуть підніматися над поверхнею нашої зірки за допомогою сильних магнітних полів.

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Якщо сонячні нитки стають нестабільними, то відбувається різке виверження, яке може супроводжуватися корональними викидами маси, як під час спалахів на Сонці. Корональні викиди маси являють собою збій потоки плазми, які вириваються в космос через переміщення ліній магнітного поля і можуть призвести до появи геомагнітної бурі на Землі. Це відбувається, коли частинки плазми врізаються в магнітне поле нашої планети.

7 травня на Сонці сталося виверження масивної сонячної нитки, що створило приголомшливе видовище Фото: space.com

Цього разу виверження сонячної нитки не було спрямоване в бік Землі, а отже, прямого впливу на нашу планету ця подія не матиме. Для того, щоб сонячна плазма досягла Землі, має пройти 2-3 дні, як це зазвичай буває, коли на Сонці відбуваються спалахи з корональними викидами маси.

Експертка з космічної погоди, яку формує активність Сонця, Сара Гауссіл розмістила в соціальній мережі Х зображення виверження на Сонці, яке зробив апарат GOES-19. Цей космічний апарат за допомогою свого телескопа та інших приладів зміг зафіксувати виверження сонячної нитки в неймовірних подробицях.

Хоча це виверження плазми не вплине на Землю, експерти з космічної погоди продовжують стежити за активністю Сонця. Передбачається, що попередні слабкі корональні викиди маси, що виникли на Сонці разом із не найпотужнішими спалахами, можуть завдати ковзного удару по Землі 8 і 9 травня. Це може спричинити появу найслабшої геомагнітної бурі рівня G1. Нагадуємо, що вчені поділяють геомагнітні бурі на 5 типів, відповідно до їхньої потужності. Найсильніша геомагнітна буря має рівень G5. Таку бурю спостерігали в травні минулого року вперше за багато років.

Водночас на Сонці активізувалася область сонячних плям AR4079, яка спрямована в бік Землі. Сонячні плями являють собою темніші і холодніші ділянки на Сонці з сильним магнітним полем, які створюють сонячні спалахи, тобто викиди енергії та випромінювання. Тільки за останню добу в цьому регіоні сталося 25 спалахів, але всі вони переважно були класу С і нижче. Це не найпотужніші спалахи, які не особливо впливають на нашу планету. Більш небезпечними для нас є спалахи класу М і особливо найпотужніші з усіх спалахи класу Х.

Лише за останню добу в регіоні AR4079 на Сонці сталося 25 спалахів, але всі вони здебільшого були класу С і нижче Фото: solar-system

Учені спостерігають за Сонцем, щоб з'ясувати, чи вирушили в бік Землі нові корональні викиди маси, які можуть спричинити 10, 11 або 12 травня геомагнітну бурю рівня G1 або G2.

Як уже писав Фокус, нещодавно космічний апарат Solar Orbiter зробив найдокладніше зображення Сонця в найвищій якості. Нові дані можуть допомогти з'ясувати, чому верхня частина Сонця набагато гарячіша за поверхню Зірки, хоча має бути навпаки.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили воду на незвичайній планеті в 244 світлових роках від нас. Такого типу планет немає в нашій Сонячній системі.