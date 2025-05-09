Спалахи на Сонці небезпечніші для нас, ніж вважалося: виявлено щось дивне в атмосфері Землі

Учені вперше виявили, що атмосфера Землі пульсує синхронно зі спалахами на Сонці, а це означає, що наша планета більш чутлива до сонячної активності, ніж вважали раніше.

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Дослідження опубліковано в журналі JGR Space Physics, пише Space.

Сонце

Сонце — це величезна плазмова сфера, яка приблизно в 110 разів більша за Землю. Наша рідна зірка є звичайною зіркою, яких мільйони в нашій галактиці Чумацький Шлях. Сонце розташоване на відстані приблизно 150 млн км від нас і однією з особливостей зірки є те, що температура на її поверхні (приблизно 6000 градусів Цельсія) набагато менша за температуру верхніх шарів атмосфери Сонця (понад 1 млн градусів Цельсія). З огляду на те, що джерело тепла знаходиться в ядрі Сонця, тобто ближче до поверхні, вчені не знають, чому верхній шар атмосфери зірки, відомий як корона, що знаходиться набагато далі, такий гарячий.

Сонце Фото: ESA

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Спалах на Сонці класу М. Для порівняння показано розмір Землі

Сонячні спалахи

Одним із проявів активності Сонця є сонячні спалахи. Це раптові, дуже потужні викиди енергії та випромінювання, які часто супроводжуються викидами хмар плазми в космос. Спалахи виникають через вплив магнітного поля нашої зірки, коли гаряча плазма стискається і відбувається виверження. Найпотужніші спалахи на Сонці виділяють приблизно 1/6 енергії, що виділяється Сонцем за секунду. Таку кількість енергії можна порівняти зі світовим споживанням електроенергії протягом одного мільйона років.

Спалахи на Сонці негативно впливають на наші технології, адже під час потужних спалахів відбувається збій у роботі радіозв'язку, систем GPS і, іноді, навіть у роботі електромереж. Вважається, що випромінювання сонячного спалаху досягає Землі приблизно за 8 хвилин, тоді як потоки плазми, що виникли разом зі спалахом, прилітають на Землю через 2-3 дні.

Сонячні спалахи поділяють на п'ять категорій залежно від їхньої потужності: А, B, С, М і Х. Ці категорії також мають цифрові позначення, які показують приблизний рівень потужності спалаху. У категорій від А до М потужність визначається цифрами від 1 до 10, але у спалахів категорії Х немає цифрових обмежень. Тобто можуть бути спалахи типу Х11 і так далі.

Сонячний спалах Фото: вспышка солнце

Нове відкриття вчених

Автори дослідження вперше з'ясували, що сонячні спалахи також мають сильніший вплив на іоносферу нашої планети, ніж вважали раніше.

Іоносфера - це верхній шар атмосфери нашої планети, наповнений зарядженими частинками, такими як вільні електрони. Цей шар починається на висоті 60 км і протирається далі на сотні кілометрів. Іоносфера здебільшого складається з азоту, кисню, а також плазми і схильна до впливу ультрафіолетового випромінювання Сонця, а також космічних променів. Це потоки частинок, здебільшого протонів і електронів, які пронизують весь космос.

Учені з'ясували, що атмосфера Землі пульсує синхронно зі спалахами на Сонці. Щоб дійти цього висновку, вчені вивчили спалах категорії X5.4, який виник у дуже активній області сонячних плям.

Сонячні плями - це області на Сонці, де плазма холодніша, а тому темніша, і там сильніше магнітне поле.

Дані отримані космічним апаратами показали, що цей дуже потужний спалах випускав ритмічні викиди енергії приблизно кожні 90 секунд. Ці викиди, відомі як квазіперіодичні пульсації, викликані повторюваною магнітною активністю в атмосфері Сонця.

Іоносфера — це верхній шар атмосфери нашої планети, наповнений зарядженими частинками, такими як вільні електрони Фото: NASA / Terry Virts

Спалахи на Сонці більш небезпечні для нас, ніж вважалося

Аналіз даних із супутників і наземних станцій стеження за сонячною активністю показав існування відповідних імпульсів в іоносфері Землі. Це були піки концентрації електронів, які виникли всього через 30 секунд після спалаху на Сонці.

Ця синхронізація між активністю Сонця і реакцією атмосфери Землі показує, що космічна погода дуже швидко впливає на нашу планету. За словами вчених, це означає, що сильний збій у роботі наших технологій може статися лише через кілька миттєвостей після того, як виник спалах на Сонці.

Нещодавно, як уже писав Фокус, на Сонці виник величезний плазмовий протуберанець, але викинута плазма не досягла нашої планети. Хоча серія спалахів на Сонці може викликати геомагнітну бурю найближчими днями.

Нагадуємо, що в далекому майбутньому Сонце зробить нашу планету непридатною для життя. Ілон Маск, як уже писав Фокус, запропонував план евакуації людства на іншу планету.