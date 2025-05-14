Солнце выбросило в космос структуру длиной 1 миллион км: стоит ли нам беспокоиться (фото)

Космический аппарат Solar Dynamics Observatory сделал потрясающие изображения извержения массивной солнечной нити, известной также, как протуберанец, в северном полушарии Солнца. Длина этой нити составляет примерно 1 000 000 км и данное извержение произошло в ночь с 12 на 13 мая.

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Об этом пишет Space.

Огромная солнечная нить возникла в северном полушарии Солнца и выбросила очень много плазмы в космос. Этот протуберанец имеет длину примерно 1 млн км, а значит он почти в 2 раза больше, чем расстояние от Земли до Луны. На изображениях ниже показано масштабное извержение плазмы и для сравнения вставлена фотография Земли, чтобы показать масштаб данного события. Напоминаем, что диаметр Земли составляет 12 756 км.

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Охотник за полярными сияниями Винсент Ледвина написал в социальной сети Х, что это извержение – это то, что действительно нужно увидеть.

Длинная солнечная нить, подвешенная магнитными полями Солнца, высели некоторое время над поверхностью нашей звезды, а затем распалась. Эти структуры холоднее и плотнее своего окружения, из-за чего они выглядят как темные нити на фоне яркого солнечного диска. Когда происходит извержение солнечной нити, то оно может вызвать корональный выброс массы, когда в космос улетает огромный поток плазмы. В этот раз произошло именно это.

Космический аппарат Solar Dynamics Observatory сделал потрясающие изображения извержения массивной солнечной нити Фото: NASA

Этот протуберанец (вверху изображения) имеет длину примерно 1 млн км, а значит он почти в 2 раза больше, чем расстояние от Земли до Луны Фото: NASA

Охотник за полярными сияниями Юре Атанаков написал в социальной сети Х, что извержение является самым масштабным, которое наблюдали в последнее время. Корональный выброс массы не был направлен в сторону Земли, но если бы плазма врезалась в нашу планету, то она могла бы вызвать появление геомагнитной бури уровня G4 или G5, считает Атанаков.

Хотя геомагнитные бури могут вызывать ослепительные полярные сияния и даже нарушать работу связи и электросетей, в этот раз, вероятно, нам повезло, но ученые продолжают наблюдения, ведь поток плазмы все еще может достичь Земли.

Как уже писал Фокус, ранее в этом месяце космический аппарат GOES-19 наблюдал за еще одним масштабным извержением солнечной нити, которая возвышалась над поверхностью Солнца.

Также Фокус писал о том, что прошел год с момента появления мощнейшей геомагнитной бури с 2003 года. Ученые из NASA поделились результатами исследований последствий этого события.

Напоминаем, что солнечная плазма, если она врезается в магнитное поле Земли, может привести к появлению геомагнитной бури разной мощности. Чаще всего возникают бури уровня G1 и G2, и намного реже уровня G3 и G4, и очень редко уровня G5.

Еще Фокус писал о том, что крошечный стеклянный шарик помог заглянуть в скрытые недра Луны. Ученые с помощью стеклянного шарика смогли увидеть материал мантии Луны, чего раньше не удавалось.