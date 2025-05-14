Крошечный стеклянный шарик помог заглянуть в скрытые недра Луны: что обнаружили ученые (фото)

Ученые с помощью стеклянного шарика смогли увидеть материал мантии Луны, чего раньше не удавалось, и получить представление о том, какие процессы сформировали ее покрытую кратерами поверхность.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Space.

Ученые изучили стеклянный шарик диаметром всего несколько миллиметров, который вместе с образцами лунной почвы доставил на Землю китайский космический аппарат "Чанъэ-5" в 2020 году. Образцы были собраны на территории огромной равнины, покрытой застывшей лавой под названием Океан Бурь. Это самое большой лунное море, которое находится на видимой стороне Луны.

Длина Океана Бурь с севера на юг составляет 2500 км, а площадь – 4 млн кв. км.

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Капсула с образцами лунной почвы приземлилась в Китае в 2020 году

Ученые выяснили, что стеклянный шарик имеет возраст 68 млн лет и это результат ударного события на поверхности Луны. Исследователей удивил химический состав шарика, который отличается от состава окружающих вулканических пород. В шарике оказалось очень много оксида магния.

Океан Бурь на Луне Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что этот стеклянный шарик образовался в результате падения астероида на поверхность Луны и образовался он из материала, составляющего верхнюю часть мантии. Во время удара этот материла был выброшен на поверхность. Таким образом ученые получили доступ к материалу, который иным образом достать и изучить нельзя. Еще никогда ученые не изучали мантию Луны напрямую, а стеклянный шарик позволяет заглянуть в скрытые недра спутника Земли. Ученые говорят, что новое исследование является важным шагом вперед в понимании того, как Луна развивалась изнутри.

Внутренняя структура стеклянного шарика с Луны Фото: space.com

Вокруг места посадки модуля "Чанъэ-5" находится более 100 000 кратеров размером более 100 метров, а это усложняет определение источника появления стеклянного шарика. Но ученые считают, что этот шарик и другие ему подобные, которые прибыли на Землю вместе с образцами лунной почвы, вероятно, образовались в Море Дождей. Это лунное море, покрытой застывшей лавой, находится рядом с Океаном Бурь. Море Дождей образовалась в результате падения огромного астероида примерно 4 млрд лет назад. Дистанционное зондирование показало, что на краю этого лунного моря находятся те же минералы, которые обнаружены в стеклянном шарике.

Море Дождей имеет диаметр более 1100 км и площадь почти 830 000 кв. км.

Море Дождей на Луне Фото: NASA

Ученые считают, что после падения астероид мог глубоко погрузиться в кору Луны и в результате на поверхность было выброшено много материала из верхней части мантии. Этот материал попал и туда, где приземлился посадочный модуль "Чанъэ-5". 68 млн лет назад в это место, вероятно, ударил меньший астероид и в результате материал из мантии был переплавлен в стекло, что и привело к образованию стеклянных шариков.

Благодаря китайскому аппарату "Чанъэ-5" в 2020 году впервые за 44 года на Землю были доставлены образцы лунной почвы. В последний раз это сделал советский аппарат "Луна-24" в 1976 году.

Вот уже несколько лет ученые изучают доставленные образцы лунной почвы. Одним из важных прошлых открытий стало то, что этот материал оказался намного моложе, чем тот, что доставили астронавты NASA в начале 70-х годов прошлого века. Таким образом ученые считают, что вулканическая активность на Луне происходила всего 120 млн лет назад. Но теперь нужно выяснить, как в отсутствие воды и горячих радиоактивных элементов, необходимых для образования подземной магмы, происходила вулканическая активность относительно недавно по космическим меркам.

Как уже писал Фокус, частные компании создали для NASA прототипы шин для колес будущих лунных автомобилей. Эти шины будут намного прочнее и долговечнее, чем те, что использовались на лунных вездеходах более 50 лет назад.

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