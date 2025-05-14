Как призрак в космосе: самый большой аппарат NASA сделал странную фотографию Марса (фото)

Космический аппарат Europa Clipper, который летит изучать спутник Юпитера под названием Европа, где, как считается, есть океан из жидкой воды, сделал инфракрасную фотографию Марса. Эта фотосъемка помогла ученым настроить один из главных приборов космического аппарата, который предназначен для определения того, может ли Европа быть пригодной для жизни в том виде, в которой мы ее знаем.

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Об этом пишет Space.

Europa Clipper является самым большим космическим аппаратом NASA, ведь его размер вместе с солнечными панелями составляет более 30 метров. На эту миссию космическое агентство США потратило 5 млрд долларов. Зонд Europa Clipper отправился изучать спутник Юпитера под названием Европа в октябре прошлого года, куда он должен добраться в апреле 2030 года. За время полета Europa Clipper преодолеет 3,2 млрд км.

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Запуск зонда Europa Clipper

Чтобы добраться к Юпитеру, космическому аппарату было необходимо выполнить гравитационный маневр вокруг Марса, то есть использовать гравитацию Красной планеты для замедления и корректировки траектории движения. В начале марта этого года зонд выполнил этот гравитационный маневр, но перед тем, как отправится к Юпитеру, он выполнит еще один такой же маневр, но вокруг Земли в 2026 году. А уже после этого полетит изучать спутник Юпитера Европа.

Зонд Europa Clipper отделился от второй ступени ракеты

До этого зонд Europa Clipper подлетел к Марсу на расстояние всего 884 км и сделал необычную инфракрасную фотографию Марса с близкого расстояния. На этом снимке Красная планета представлена в серых тонах и выглядит как космический призрак.

Инфракрасное изображение Марса. На этом снимке Красная планета представлена в серых тонах и выглядит как космический призрак Фото: NASA

Это изображение было составлено из 1000 фотографий, сделанных всего за 18 минут с помощью инфракрасного прибора E-THEMIS. Ученые имели возможность провести ключевую проверку этого прибора, ведь он будет сканировать поверхность Европы в поисках недавней или же продолжающейся геологической активности. Все фотографии зонд Europa Clipper прислал только в начале мая и ученые из NASA после их обработки представили их общественности.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA/ JPL-Caltech

Чтобы проверить насколько хорошо работает прибор E-THEMIS ученые сравнили изображения с инфракрасными снимками орбитального аппарата Mars Odyssey, который уже 24 года вращается вокруг Марса и изучает планету. В итоге ученые подтвердили, что прибор Europa Clipper работает так, как нужно.

Прибор E-THEMIS обнаруживает инфракрасный свет, а это по сути, тепло, что позволяет ученым видеть разные диапазоны температур. Этот прибор позволит обнаружить признаки геологической активности на Европе под ледяной оболочкой спутника Юпитера. Ученые также смогут с помощью инфракрасных изображений обнаружит, где предполагаемый подземный океан из жидкой воды находится ближе всего к поверхности Европы.

Во время сближения с Марсом аппарата Europa Clipper ученые из NASA также провели первое полное испытание радиолокационной системы аппарата, и оно показало, что система работает так, как нужно.

Когда зонд Europa Clipper прибудет к Европе, то он совершит 49 близких пролетов мимо спутника Юпитера. Исследование поможет ученым выяснить, является ли Европа пригодной для жизни в том виде, в которой мы ее знаем, или нет. Считается, что в подземном океане могут обитать живые микроорганизмы.

Спутник Юпитера Европа

Европа — это один из четырех главных спутников Юпитера и самый маленький из них. Этот спутник немного меньше нашей Луны и его диаметр составляет примерно 3100 км. Европа покрыта ледяной корой, под которой, как считают ученые, находится океан из жидкой воды. У спутника Юпитера есть тонкая атмосфера. На поверхности Европы очень холодно: температура колеблется от минус 220 до минус 160 градусов Цельсия.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили в атмосфере Юпитера необычное явление, которое их сильно заинтриговало.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли странного пожирателя звезд в глубоком космосе. Ученые провели тщательное исследование очень далекой черной дыры и оказалось, что она создает невероятно энергичные вспышки света.