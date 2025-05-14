Як привид у космосі: найбільший апарат NASA зробив дивну фотографію Марса (фото)

Космічний апарат Europa Clipper, який летить вивчати супутник Юпітера під назвою Європа, де, як вважається, є океан із рідкої води, зробив інфрачервону фотографію Марса. Ця фотозйомка допомогла вченим налаштувати один із головних приладів космічного апарата, який призначений для визначення того, чи може Європа бути придатною для життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо.

Related video

Про це пише Space.

Europa Clipper є найбільшим космічним апаратом NASA, адже його розмір разом із сонячними панелями становить понад 30 метрів. На цю місію космічне агентство США витратило 5 млрд доларів. Зонд Europa Clipper вирушив вивчати супутник Юпітера під назвою Європа в жовтні минулого року, куди він має дістатися у квітні 2030 року. За час польоту Europa Clipper подолає 3,2 млрд км.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Запуск зонда Europa Clipper

Щоб дістатися до Юпітера, космічному апарату було необхідно виконати гравітаційний маневр навколо Марса, тобто використати гравітацію Червоної планети для сповільнення і коригування траєкторії руху. На початку березня цього року зонд виконав цей гравітаційний маневр, але перед тим, як вирушить до Юпітера, він виконає ще один такий самий маневр, але навколо Землі у 2026 році. А вже після цього полетить вивчати супутник Юпітера Європа.

Зонд Europa Clipper відокремився від другого ступеня ракети

До цього зонд Europa Clipper підлетів до Марса на відстань всього 884 км і зробив незвичайну інфрачервону фотографію Марса з близької відстані. На цьому знімку Червона планета представлена в сірих тонах і має вигляд космічної примари.

Інфрачервоне зображення Марса. На цьому знімку Червона планета представлена в сірих тонах і має вигляд космічної примари Фото: solar-system

Це зображення було складено з 1000 фотографій, зроблених всього за 18 хвилин за допомогою інфрачервоного приладу E-THEMIS. Вчені мали змогу провести ключову перевірку цього приладу, адже він скануватиме поверхню Європи в пошуках нещодавньої або ж триваючої геологічної активності. Усі світлини зонд Europa Clipper надіслав лише на початку травня і вчені з NASA після їхнього опрацювання представили їх громадськості.

Супутник Юпітера Європа Фото: NASA/ JPL-Caltech

Щоб перевірити, наскільки добре працює прилад E-THEMIS, учені порівняли зображення з інфрачервоними знімками орбітального апарата Mars Odyssey, який уже 24 роки обертається навколо Марса і вивчає планету. У підсумку вчені підтвердили, що прилад Europa Clipper працює так, як потрібно.

Прилад E-THEMIS виявляє інфрачервоне світло, а це, по суті, тепло, що дає змогу вченим бачити різні діапазони температур. Цей прилад дасть змогу виявити ознаки геологічної активності на Європі під крижаною оболонкою супутника Юпітера. Вчені також зможуть за допомогою інфрачервоних зображень виявити, де передбачуваний підземний океан із рідкої води розташований найближче до поверхні Європи.

Під час зближення з Марсом апарата Europa Clipper вчені з NASA також провели перше повне випробування радіолокаційної системи апарата, і воно показало, що система працює так, як потрібно.

Коли зонд Europa Clipper прибуде до Європи, то він здійснить 49 близьких прольотів повз супутник Юпітера. Дослідження допоможе вченим з'ясувати, чи є Європа придатною для життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо, чи ні. Вважається, що в підземному океані можуть мешкати живі мікроорганізми.

Супутник Юпітера Європа

Європа — це один із чотирьох головних супутників Юпітера і найменший із них. Цей супутник трохи менший за наш Місяць і його діаметр становить приблизно 3100 км. Європа вкрита крижаною корою, під якою, як вважають вчені, знаходиться океан з рідкої води. У супутника Юпітера є тонка атмосфера. На поверхні Європи дуже холодно: температура коливається від мінус 220 до мінус 160 градусів Цельсія.

Супутник Юпітера Європа Фото: NASA

Як уже писав Фокус, вчені виявили в атмосфері Юпітера незвичайне явище, яке їх сильно заінтригувало.

Також Фокус писав про те, що астрономи знайшли дивного пожирача зірок у глибокому космосі. Вчені провели ретельне дослідження дуже далекої чорної діри і виявилося, що вона створює неймовірно енергійні спалахи світла.