Їх усього вісім: астрономи знайшли дивнішого пожирача зірок у глибокому космосі (фото)

Астрономи за допомогою приладу NICER.ю, прикріпленого до Міжнародної космічної станції, і рентгенівського космічного телескопа XMM-Newton провели ретельне дослідження дуже далекої чорної діри. Виявилося, вона створює неймовірно енергійні спалахи світла, які пов'язані з тим, що вона зовсім скоро поглине зірку, розміром із Сонце.

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Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Space.

Астрономи провели дослідження надмасивної чорної діри ZTF10acnsky з прізвиськом Ansky, яка розташована в центрі галактики LEDA 3091738 на відстані 300 млн світлових років від нас. Маса чорної діри приблизно в 1 млн разів більша, ніж у Сонця і з її акреційного диска виходить яскраве рентгенівське випромінювання.

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Як показало спостереження, спалахи випромінювання відбуваються приблизно кожні чотири з половиною дні, і кожен спалах триває півтора дня, перш ніж він зникає, але потім цикл повторюється знову. Астрономи називають ці спалахи випромінювання квазіперіодичними виверженнями. Досі в усьому Всесвіті було виявлено тільки 8 чорних дір з такими спалахами рентгенівського випромінювання. Дослідження показало, що надмасивна чорна діра Ansky створює найенергійніші квазіперіодичні виверження з восьми подібних об'єктів.

Астрономи з'ясували, що за цими спалахами стоїть зірка, яка обертається дуже близько навколо чорної діри і викликає їх, коли проходить через хмару гарячого газу. Вчені вважають, що зовсім скоро ця зірка буде розірвана на частини гравітацією чорної діри, а потім поглинена чорною дірою.

Хмара гарячого газу, яка оточує чорну діру, називається аккреційним диском. У ньому знаходиться газ, який з часом поглинає чорна діра. Коли зірка проходить через цей диск, вона створює ударні хвилі, які ще більше нагрівають газ, і частина цього газу, що знаходиться на шляху руху зірки навколо чорної діри, викидається в космос. Саме нагрівання і викид газу з акреційного диска, створює квазіперіодичні виверження.

З центрі зображення видно галактику LEDA 3091738, де знаходиться незвичайна чорна діра Фото: space.com

Науковці вважають, що орбітальна енергія зірки забезпечує умови для того, щоб нагріти і викинути кількість газу, еквівалентну масі Юпітера (у 317 разів більшу за масу Землі) зі швидкістю до 15% від швидкості світла. Щоразу, коли зірка проходить через аккреційний диск, вона втрачає частину орбітальної енергії, а отже зближується з чорною дірою.

Вчені вважають, що масу цієї зірки можна порівняти з масою Сонця, а значить відбудеться ще приблизно 400 квазіперіодичних вивержень протягом 5-6 років, допоки зірка не втратить усю свою орбітальну енергію. У підсумку зірка перебуватиме так близько до чорної діри, що її буде або розірвано на частини, а потім поглинуто чорною дірою. Якщо ж маса зірки більша, ніж у Сонця, то її смерть настане на кілька років пізніше.

Астрономи продовжать спостереження за цією чорною дірою, що допоможе побачити в реальному часі загибель зірки, яку знищила надмасивна чорна діра.

Як уже писав Фокус, астрономи за допомогою космічного телескопа Хаббл зробили фотографію дивної галактики під назвою NGC 1961, яка розташована на відстані 190 млн світлових років від нас. Дивно, що у цієї спіральної галактики всього один добре виражений спіральний рукав. У Чумацького Шляху їх чотири.

Також Фокус писав про те, чому спеціальна теорія відносності Ейнштейна змінила фізику і як вона пояснює відносність часу.