Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

У Чумацького Шляху їх чотири, а в цієї дивної галактики один: що здивувало астрономів (фото)

галактика NGC 1961
Фото: solar-system | У Чумацького Шляху чотири спіральні рукави, а у цієї дивної галактики всього один

Астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл зробили фотографію дивної галактики під назвою NGC 1961, яка розташована на відстані 190 млн світлових років від нас. Дивно, що у цієї спіральної галактики всього один добре виражений спіральний рукав.

Related video

Про це пише Live Science.

Спіральні рукави Чумацького Шляху

Наша галактика Чумацький Шлях є спіральною і в ній виокремлюють чотири основні спіральні рукави: рукав Центавра, рукав Персея, рукав Наугольника і рукав Стрільця. Перші два вважаються основними і найбільш яскраво вираженими, другі два вважаються другорядними. Водночас астрономи знають, що в нашій галактиці багато другорядних рукавів меншого розміру.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Адреса Землі в Чумацькому Шляху

Земля та решта планет Сонячної системи знаходяться на краю такого другорядного рукава під назвою рукав Оріона. Він розташований між спіральним рукавом Персея і спіральним рукавом Центавра. Ми живемо на відстані приблизно 26 000 світлових років від центру галактики.

Чумацький шлях Fullscreen
Чумацький Шлях
Фото: ESA

Дивна галактика NGC 1961

NGC 1961 — це спіральна галактика, яка має лише один спіральний рукав і такі інколи зустрічаються астрономам. Цей спіральний рукав є величезним і закручується таким чином, що з нашого погляду здається, що його край вказує в бік Землі. Цей спіральний рукав, як і йому подібні в інших галактиках, наповнений величезною кількістю зірок, адже найбільше зірок виникає саме в таких структурах спіральних галактик.

галактика NGC 1961 Fullscreen
Галактика NGC 1961
Фото: solar-system

Галактику NGC 1961 вперше виявив 1788 року астроном Вільям Гершель, через 7 років після того, як він відкрив планету Уран. Це передостання з восьми планет Сонячної системи, яка має нахил осі майже 90 градусів, а отже її полюси розташовані практично в площині орбіти, якою планета обертається навколо Сонця. Жодна планета в Сонячній системі не має такої дивної особливості.

Щодо дивної галактики NGC 1961, то вона отримала додаткову назву Arp 184 і місце в Атласі пекулярних галактик, каталозі галактик, які не є ані симетричними спіральними галактиками, ані ідеальними еліптичними галактиками. В атласі міститься 338 галактик, що мають дивну форму.

Наднові в галактиці NGC 1961

Астрономи зробили фотографію галактики NGC 1961 не лише через те, що вона має лише один спіральний рукав. Річ у тім, що за останні майже 30 років у цій галактиці вибухнуло одразу 4 наднові, останній вибух трапився 2021 року. Таким чином астрономи має рідкісну можливість вивчити наднові майже в режимі реального часу.

Нагадуємо, що вибух наднової відбувається, коли в масивних зірок закачується паливо для термоядерного синтезу водню в ядрі. Через це зірка вмирає. Під час вибуху в космос відлітають зовнішні шари зірки, а її ядро стискається і перетворюється або на нейтронну зірку, або на чорну діру. Під час вибуху наднової створюються деякі найважчі хімічні елементи, зокрема золото і платина.

Фокус уже писав про те, у чому суть спеціальної теорії відносності Ейнштейна, яка змінила фізику. Спеціальна теорія відносності змінила фізику, зв'язавши простір, час, масу й енергію у Всесвіті, керованому швидкістю світла.

Також Фокус писав про те, що астронавти їздитимуть на Місяці на автомобілях з унікальними колесами. Приватні компанії розробляють і тестують нові шини, які дадуть змогу астронавтам ефективно пересуватися поверхнею Місяця на місячних автомобілях. Ці шини набагато міцніші, ніж ті, які використовувалися в місячних автомобілях програми "Аполлон".