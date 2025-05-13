У Чумацького Шляху їх чотири, а в цієї дивної галактики один: що здивувало астрономів (фото)

Астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл зробили фотографію дивної галактики під назвою NGC 1961, яка розташована на відстані 190 млн світлових років від нас. Дивно, що у цієї спіральної галактики всього один добре виражений спіральний рукав.

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Про це пише Live Science.

Спіральні рукави Чумацького Шляху

Наша галактика Чумацький Шлях є спіральною і в ній виокремлюють чотири основні спіральні рукави: рукав Центавра, рукав Персея, рукав Наугольника і рукав Стрільця. Перші два вважаються основними і найбільш яскраво вираженими, другі два вважаються другорядними. Водночас астрономи знають, що в нашій галактиці багато другорядних рукавів меншого розміру.

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Адреса Землі в Чумацькому Шляху

Земля та решта планет Сонячної системи знаходяться на краю такого другорядного рукава під назвою рукав Оріона. Він розташований між спіральним рукавом Персея і спіральним рукавом Центавра. Ми живемо на відстані приблизно 26 000 світлових років від центру галактики.

Чумацький Шлях Фото: ESA

Дивна галактика NGC 1961

NGC 1961 — це спіральна галактика, яка має лише один спіральний рукав і такі інколи зустрічаються астрономам. Цей спіральний рукав є величезним і закручується таким чином, що з нашого погляду здається, що його край вказує в бік Землі. Цей спіральний рукав, як і йому подібні в інших галактиках, наповнений величезною кількістю зірок, адже найбільше зірок виникає саме в таких структурах спіральних галактик.

Галактика NGC 1961 Фото: solar-system

Галактику NGC 1961 вперше виявив 1788 року астроном Вільям Гершель, через 7 років після того, як він відкрив планету Уран. Це передостання з восьми планет Сонячної системи, яка має нахил осі майже 90 градусів, а отже її полюси розташовані практично в площині орбіти, якою планета обертається навколо Сонця. Жодна планета в Сонячній системі не має такої дивної особливості.

Щодо дивної галактики NGC 1961, то вона отримала додаткову назву Arp 184 і місце в Атласі пекулярних галактик, каталозі галактик, які не є ані симетричними спіральними галактиками, ані ідеальними еліптичними галактиками. В атласі міститься 338 галактик, що мають дивну форму.

Наднові в галактиці NGC 1961

Астрономи зробили фотографію галактики NGC 1961 не лише через те, що вона має лише один спіральний рукав. Річ у тім, що за останні майже 30 років у цій галактиці вибухнуло одразу 4 наднові, останній вибух трапився 2021 року. Таким чином астрономи має рідкісну можливість вивчити наднові майже в режимі реального часу.

Нагадуємо, що вибух наднової відбувається, коли в масивних зірок закачується паливо для термоядерного синтезу водню в ядрі. Через це зірка вмирає. Під час вибуху в космос відлітають зовнішні шари зірки, а її ядро стискається і перетворюється або на нейтронну зірку, або на чорну діру. Під час вибуху наднової створюються деякі найважчі хімічні елементи, зокрема золото і платина.

Фокус уже писав про те, у чому суть спеціальної теорії відносності Ейнштейна, яка змінила фізику. Спеціальна теорія відносності змінила фізику, зв'язавши простір, час, масу й енергію у Всесвіті, керованому швидкістю світла.

Також Фокус писав про те, що астронавти їздитимуть на Місяці на автомобілях з унікальними колесами. Приватні компанії розробляють і тестують нові шини, які дадуть змогу астронавтам ефективно пересуватися поверхнею Місяця на місячних автомобілях. Ці шини набагато міцніші, ніж ті, які використовувалися в місячних автомобілях програми "Аполлон".