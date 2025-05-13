Астронавти їздитимуть на Місяці на автомобілях з унікальними колесами: що відомо (фото)

Приватні компанії займаються розробкою і тестуванням нових шин, які дозволять астронавтам ефективно пересуватися поверхнею Місяця на місячних автомобілях. Ці шини набагато міцніші, ніж ті, які використовувалися в місячних автомобілях програми "Аполлон".

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Про це пише BBC.

NASA планує повернути астронавтів на Місяць уперше з 1972 року в 2027 році в рамках місії "Артеміда-3". Але тільки в рамках місії "Артеміда-5", запланованої на 2030 рік, астронавти використовуватимуть для пересування поверхнею Місяця інноваційні місячні автомобілі. Шини цих всюдиходів мають бути дуже міцними, щоб витримати суворі умови на Місяці.

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Астронавти місій "Артеміда" їздитимуть набагато далі, ніж їхні астронавти місій "Аполлон", які жодного разу не проїхали понад 40 км поверхнею Місяця. Уперше астронавти NASA використовували місячний автомобіль 1971 року в рамках місії "Аполлон-15", потім ще двічі використовували місячні всюдиходи під час місій "Аполлон-16" і "Аполлон-17" 1972 року. Відтоді люди не бували на поверхні Місяця.

Астронавт Джеймс Ірвін місії "Аполлон-15" поруч із місячним автомобілем на Місяці, 1971 рік Фото: solar-system

Виробники шин Michelin і Bridgestone займаються розробкою і тестуванням нових дуже міцних шин для місячних автомобілів NASA. Очікується, що NASA має вибрати, які шини краще підходять для майбутніх місій на Місяць наприкінці цього року.

Науковці з NASA кажуть, що нові шини мають працювати дуже довгий період часу, з огляду на те, що в майбутньому люди перебуватимуть на Місяці не дні та тижні, а місяці та роки.

Однією з великих проблем для розробки шин є величезні діапазони температур на Місяці. На полюсах супутника Землі, де NASA збирається висаджувати астронавтів, температура може опускатися нижче мінус 230 градусів Цельсія, а це недалеко від абсолютного нуля, тобто мінус 273 градуси Цельсія, коли атоми перестають рухатися. І це велика проблема для шин. Без руху атомів матеріалу буде важко деформуватися і повертатися у вихідний стан. Шини повинні мати можливість деформуватися під час руху місячною поверхнею, а потім повертатися до своєї первісної форми. Також нові шини повинні витримувати більші навантаження, ніж їхні попередники.

Шина для місячного автомобіля від Michelin Фото: BBC

Місячні автомобілі програми "Аполлон" використовували шини, виготовлені з оцинкованого плетеного сталевого дроту і мали запас ходу приблизно 40 км. Оскільки екстремальні температури на Місяці та космічні промені руйнують гуму, найкращим матеріалом для безповітряних космічних шин є металеві сплави та високоміцний пластик.

Одним із перспективних матеріалів для створення місячних шин є нітинол, сплав нікелю і титану. Цей сплав схожий за властивостями на гуму і може деформуватися, а потім повертатися до первісної форми, кажуть представники The Smart Tire Company.

Шина для місячного автомобіля від Bridgestone Фото: BBC

Але фахівці з Michelin вважають, що матеріал, ближчий до високопродуктивного пластику, більше підійде для місячних шин, яким необхідно долати великі відстані на Місяці. Компанія Bridgestone тим часом застосувала підхід біомімікрії, створивши імітацію подушечок на лапах верблюдів. У верблюдів м'які подушечки розподіляють вагу на ширшу поверхню, не даючи лапам провалюватися в пухкий піщаний ґрунт. Натхненна цим, Bridgestone використовує повстяний матеріал для протектора, а колесо складається з тонких металевих спиць, які можуть згинатися. Вигин розподіляє вагу місячного автомобіля на більшу площу контакту, тому він може рухатися, не застрягаючи в камінні та пилу на поверхні Місяця.

Фокус уже писав про долю місяцеходу NASA вартістю 500 млн доларів, який так і не полетів на Місяць.

Також Фокус писав про те, що астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб зробили приголомшливі зображення полярного сяйва на Юпітері на північному полюсі газового гіганта. Вчені отримали нову інформацію про це явище, але деякі дані вони не можуть пояснити.