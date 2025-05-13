Астронавты будут ездить на Луне на автомобилях с уникальными колесами: что известно (фото)

Частные компании занимаются разработкой и тестированием новых шин, которые позволят астронавтам эффективно передвигаться по поверхности Луны на лунных автомобилях. Эти шины намного прочнее, чем те, которые использовались в лунных автомобилях программы “Аполлон”.

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Об этом пишет BBC.

NASA планирует вернуть астронавтов на Луну впервые с 1972 года в 2027 году в рамках миссии "Артемида-3". Но только в рамках миссии "Артемида-5", запланированной на 2030 год астронавты будут использовать для передвижения по поверхности Луны инновационные лунные автомобили. Шины этих вездеходов должны быть очень прочными, чтобы выдержать суровые условия на Луне.

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Астронавты миссий "Артемида" будут ездить гораздо дальше, чем их астронавты миссий "Аполлон", которые ни разу не проехали более 40 км по поверхности Луны. Впервые астронавты NASA использовали лунный автомобиль в 1971 году в рамках миссии "Аполлон-15", затем еще два раза использовали лунные вездеходы во время миссий "Аполлон-16" и "Аполлон-17" в 1972 году. С тех пор люди не бывали на поверхности Луны.

Астронавт Джеймс Ирвин миссии "Аполлон-15" рядом с лунным автомобилем на Луне, 1971 год Фото: NASA

Производители шин Michelin и Bridgestone занимаются разработкой и тестированием новых очень прочных шин для лунных автомобилей NASA. Ожидается, что NASA должно выбрать, какие шины лучше подходят для будущих миссий на Луну в конце этого года.

Ученые из NASA говорят, что новые шины должны работать очень долгий период времени, учитывая то, что в будущем люди будут находиться на Луне не дни и недели, а месяцы и годы.

Одной из больших проблем для разработки шин являются огромные диапазоны температур на Луне. На полюсах спутника Земли, где NASA собирается высаживать астронавтов, температура может опускаться ниже минус 230 градусов Цельсия, а это недалеко от абсолютного нуля, то есть минус 273 градуса Цельсия, когда атомы перестают двигаться. И это большая проблема для шин. Без движения атомов материалу будет трудно деформироваться и возвращаться в исходное состояние. Шины должны иметь возможность деформироваться при движении по лунной поверхности, а затем возвращаться к своей первоначальной форме. Также новые шины должны выдерживать большие нагрузки, чем их предшественники.

Шина для лунного автомобиля от Michelin Фото: BBC

Лунные автомобили программы "Аполлон" использовали шины, изготовленные из оцинкованной плетеной стальной проволоки и имели запас хода примерно 40 км. Поскольку экстремальные температуры на Луне и космические лучи разрушают резину, лучшим материалом для безвоздушных космических шин являются металлические сплавы и высокопрочный пластик.

Одним из перспективных материалов для создания лунных шин является нитинол, сплав никеля и титана. Этот сплав похож по свойствам на резину и может деформироваться, а затем возвращаться к первоначальной форме, говорят представители The Smart Tire Company.

Шина для лунного автомобиля от Bridgestone Фото: BBC

Но специалисты из Michelin считают, что материал, более близкий к высокопроизводительному пластику, больше подойдет для лунных шин, которым необходимо преодолевать большие расстояния на Луне. Компания Bridgestone тем временем применила подход биомимикрии, создав имитацию подушечек на лапах верблюдов. У верблюдов мягкие подушечки распределяют вес на более широкую поверхность, не давая лапам проваливаться в рыхлую песчаную почву. Вдохновленная этим, Bridgestone использует войлочный материал для протектора, а колесо состоит из тонких металлических спиц, которые могут изгибаться. Изгиб распределяет вес лунного автомобиля на большую площадь контакта, поэтому он может двигаться, не застревая в камнях и пыли на поверхности Луны.

Фокус уже писал о судьбе лунохода NASA стоимостью 500 млн долларов, который так и не полетел на Луну.

Также Фокус писал о том, что астрономы с помощью космического телескопа Уэбб сделали потрясающие изображения полярного сияния на Юпитере на северном полюсе газового гиганта. Ученые получили новую информацию об этом явлении, но некоторые данные они не могут объяснить.