Неудачная миссия NASA на Луну за $500 миллионов: что случилось с луноходом VIPER (фото)

Ученые из NASA создали луноход VIPER для поиска водяного льда в постоянно затененных кратерах на южном полюсе Луны. Этот лед могут использовать астронавты для получения воды для питья, кислорода для дыхания, а также компонентов для создания ракетного топлива. Теперь стало известно, что луноход VIPER не полетит на Луну с помощью частных компаний, как планировалось.

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Об этом пишет Space.

У лунохода VIPER был сложный и неопределенный год. NASA прошлым летом объявило о том, что отменяет запуск лунохода на Луну из-за проблем с финансированием, как уже писал Фокус. Позже NASA предложило частным компаниям взять на себя расходы по запуску VIPER на Луну. Теперь же в NASA объявили о том, что этот проект пока закрыт на неопределенное время.

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Луноход VIPER предназначен для поиска залежей водяного льда в районе южного полюса Луны. Это место, где NASA планирует высадить своих астронавтов в 2027 году, а со временем построить первую лунную базу в рамках программы "Артемида". В данном регионе находится много постоянно затененных кратеров, куда никогда не попадет свет Солнца, и вода находится в замороженном виде.

Изначально NASA планировало доставить луноход VIPER на Луну с помощью посадочного модуля Griffin американской компании Astrobotic. Этот модуль должен отправиться на Луну в конце этого года, но вместо VIPER он доставит на спутник Земли луноход FLIP компании Astrolab.

Луноход VIPER уже полностью собран и на него установлены научные приборы Фото: NASA

В прошлом году NASA заявило, что отмена запуска VIPER сэкономит примерно 84 млн долларов в дополнение к 500 млн долларов, которые были потрачены на разработку, куда также включены прогнозируемые дополнительные расходы. Теперь, когда NASA больше не ищет партнеров среди частных компаний, неизвестно, когда VIPER попадет на Луну.

Недавно опубликованный администрацией президента США Трампа бюджет предполагает сокращение финансирования NASA на 24%. Это означает, что не только будущее VIPER, но и других миссий в космос, остается туманным.

Ученые из NASA создали луноход VIPER для поиска водяного льда в постоянно затененных кратерах на южном полюсе Луны Фото: NASA

Тем временем луноход VIPER уже полностью собран и на него установлены научные приборы. Также были проведены необходимые испытания, которые показали его надежность и готовность к выполнению поставленных задач. Луноход готов к запуску, но ему нужен посадочный модуль для доставки на поверхность Луны и ракета-носитель, которая выведет его в космос.

Как уже писал Фокус, сокращение финансирования NASA предполагает, что космическое агентство должно сократить свои исследования на Международной космической станции, а также количество астронавтов, летящих на орбиту.

Также Фокус писал о том, что Китай спас два потерянных спутника в космосе с помощью Луны и Солнца. После запуска пары спутников, которые не смогли выйти на нужную орбиту вокруг Луны, китайские ученые придумали, как отправить их в нужное место. Для этого использовали гравитационный маневр.