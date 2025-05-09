Китай спас два потерянных спутника в космосе с помощью Луны и Солнца: что известно (видео)

После запуска пары спутников, которые не смогли выйти на нужную орбиту вокруг Луны, китайские ученые придумали, как отправить их в нужное место. Для этого использовали гравитационный маневр.

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Об этом пишет Space.

Ученые из Китайской академии наук поделились информацией о том, как они в прошлом году провели уникальную операцию по спасению двух заблудившихся в космосе спутников. Спутники DRO-A и DRO-B отправила в космос в марте прошлого года ракета-носитель "Чанчжэн-2С". Эти космические аппараты должны были выйти на далекую ретроградную орбиту вокруг Луны. Это означает, что они должны были вращаться в противоположном направлении вращению Луны. Эти спутники были предназначены для обеспечения навигации и отслеживания космических аппаратов в пространстве Земля-Луна.

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Заблудившиеся китайские спутники

Возникшая техническая проблема с верхней ступенью китайской ракеты-носителя помешала паре спутников выйти на заданную орбиту вокруг Луны и ученые потеряли с ними связь. Когда ученым удалось обнаружить пару заблудившихся в косое спутников, то оказалось, что они вращаются вокруг Луны гораздо ближе к Земле, чем нужно. Поэтому ученые придумали способ, как вернуть эти аппараты на нужную орбиту. Ученые смогли получить доступ управлению спутниками и замедлили их вращение с помощью запусков двигателей, а затем рассчитали лучшую траекторию полета, чтобы вернуть аппараты на нужную орбиту.

Космические аппараты DRO-A и DRO-B должны были выйти на далекую ретроградную орбиту вокруг Луны Фото: NASA

Уникальный гравитационный маневр

Поскольку спутники были частично повреждены во время запуска, они не смогли получить достаточно солнечного света, чтобы обеспечить себя энергией, необходимой для маневра. Поэтому ученые использовали гравитацию Земли, Луны и Солнца, чтобы отправить спутники к месту назначения. Весь этот гравитационный маневр занял 123 дня.

Спасательная операция была завершена к середине июля 2024 года, и два спутника отделились друг от друга шесть недель спустя. DRO-A и DRO-B теперь вращаются вокруг Луны и работают с третьим спутником, DRO-L, который ранее был запущен на низкую околоземную орбиту.

Эти спутники теперь будут помогать китайским ученым в навигации и отслеживании космических аппаратов. Ученые говорят, что это трио поможет обнаруживать любой космический аппарат в системе Земля-Луна всего за три часа, в отличие от двух или более дней, которые требуются для определения местоположения космического аппарата с использованием наземного наблюдения.

Высадка людей на Луну

Данные спутники являются часть амбициозной космической программы Китая, которая нацелена на освоение Луны. Известно, что Китай планирует первую пилотируемую миссию на Луну уже на 2030 год. После этого на Луне Китай планирует построить свою первую базу.

В то же время NASA планирует отправить астронавтов на Луну в 2027 году в рамках миссии "Артемида-3". Это будет первая за более чем 50 лет высадка людей на спутник Земли. Напоминаем, что в последний раз американские астронавты побывали на Луне в конце 1972 года в рамках последней, 11-й пилотируемой миссии на Луну под названием "Аполлон-17".

Как уже писал Фокус, известно точно, когда и куда упадет на Землю 53-летний космический корабль бывшего СССР. По последним данным экспертов, которые занимаются отслеживанием космического мусора, советский посадочный модуль "Космос-482" рухнет на Землю уже в субботу, 10 мая.

Также Фокус писал о том, что большинство людей достаточно хорошо знают, как выглядит Земля, будь то глобус или же красочные снимки NASA. Но достаточно редкий ракурс нашей планеты, похоже, по-настоящему испугал людей.