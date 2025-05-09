Китай врятував два загублені супутники в космосі за допомогою Місяця і Сонця: що відомо (відео)

Після запуску пари супутників, які не змогли вийти на потрібну орбіту навколо Місяця, китайські вчені придумали, як відправити їх у потрібне місце. Для цього використали гравітаційний маневр.

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Про це пише Space.

Вчені з Китайської академії наук поділилися інформацією про те, як вони торік провели унікальну операцію з порятунку двох заблукалих у космосі супутників. Супутники DRO-A і DRO-B відправила в космос у березні минулого року ракета-носій "Чанчжен-2С". Ці космічні апарати мали вийти на далеку ретроградну орбіту навколо Місяця. Це означає, що вони повинні були обертатися в протилежному напрямку обертанню Місяця. Ці супутники були призначені для забезпечення навігації та відстеження космічних апаратів у просторі Земля-Місяць.

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Заблукалі китайські супутники

Виникла технічна проблема з верхнім ступенем китайської ракети-носія, яка завадила парі супутників вийти на задану орбіту навколо Місяця і вчені втратили з ними зв'язок. Коли вченим вдалося виявити пару заблукалих у косе супутників, то виявилося, що вони обертаються навколо Місяця набагато ближче до Землі, ніж потрібно. Тому вчені придумали спосіб, як повернути ці апарати на потрібну орбіту. Науковці змогли отримати доступ до управління супутниками і сповільнили їхнє обертання за допомогою запусків двигунів, а потім розрахували кращу траєкторію польоту, щоб повернути апарати на потрібну орбіту.

Космічні апарати DRO-A і DRO-B мали вийти на далеку ретроградну орбіту навколо Місяця Фото: solar-system

Унікальний гравітаційний маневр

Оскільки супутники були частково пошкоджені під час запуску, вони не змогли отримати достатньо сонячного світла, щоб забезпечити себе енергією, необхідною для маневру. Тому вчені використовували гравітацію Землі, Місяця і Сонця, щоб відправити супутники до місця призначення. Весь цей гравітаційний маневр зайняв 123 дні.

Рятувальну операцію було завершено до середини липня 2024 року, і два супутники відокремилися один від одного шість тижнів потому. DRO-A і DRO-B тепер обертаються навколо Місяця і працюють із третім супутником, DRO-L, який раніше був запущений на низьку навколоземну орбіту.

Ці супутники тепер допомагатимуть китайським вченим у навігації та відстеженні космічних апаратів. Вчені кажуть, що це тріо допоможе виявляти будь-який космічний апарат у системі Земля-Місяць лише за три години, на відміну від двох або більше днів, які потрібні для визначення місця розташування космічного апарата з використанням наземного спостереження.

Висадка людей на Місяць

Ці супутники є частиною амбітної космічної програми Китаю, яка націлена на освоєння Місяця. Відомо, що Китай планує першу пілотовану місію на Місяць вже на 2030 рік. Після цього на Місяці Китай планує побудувати свою першу базу.

Водночас NASA планує відправити астронавтів на Місяць у 2027 році в рамках місії "Артеміда-3". Це буде перша за понад 50 років висадка людей на супутник Землі. Нагадуємо, що востаннє американські астронавти побували на Місяці наприкінці 1972 року в рамках останньої, 11-ї пілотованої місії на Місяць під назвою "Аполлон-17".

Як уже писав Фокус, відомо точно, коли і куди впаде на Землю 53-річний космічний корабель колишнього СРСР. За останніми даними експертів, які займаються відстеженням космічного сміття, радянський посадковий модуль "Космос-482" впаде на Землю вже в суботу, 10 травня.

Також Фокус писав про те, що більшість людей досить добре знають, який вигляд має Земля, чи то глобус, чи то барвисті знімки NASA. Але досить рідкісний ракурс нашої планети, схоже, по-справжньому налякав людей.