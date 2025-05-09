Людей налякав знімок Землі: що не так із ракурсом на цьому зображенні (фото)

Більшість людей досить добре знає, який вигляд має Земля, чи то глобус, чи то барвисті знімки NASA. Але досить рідкісний ракурс нашої планети, схоже, по-справжньому налякав людей.

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Про це пише Daily Mail.

У соцмережі X завірусився знімок Землі, який переглянули понад 33 млн разів. Річ у тім, що на знімок потрапив не той бік планети, який люди звикли бачити на зображеннях планети. З цього незвичного кута огляду здається, що на планеті немає жодного клаптика суходолу, і це дійсно злякало людей.

Здається, що на Землі немає жодного клаптика суші Фото: X (Twitter)

Річ у тім, що більшість із нас звикли бачити зображення Землі з Північної півкулі, бо саме на цій половині розташовується 68% суші всієї планети. Легко забути такий загальновідомий факт, що понад 70% поверхні нашої планети вкрито водою.

На "океанічній півкулі" Землі 89% поверхні вкриває вода і тільки 11% — суша.

"Землю насправді слід називати Водою", — підписав знімок один із приголомшених коментаторів.

На завирусившемся зображенні Землі показані величезні простори Тихого океану, який по праву вважається найбільшим океаном на планеті. Тихий океан займає неймовірні 165 200 000 квадратних кілометрів, у ньому міститься більше половини "вільної" води Землі — води, що не укладена всередині мінералів у гірських породах.

У басейні Тихого океану, за словами вчених, могли б вільно поміститися всі наявні земні континенти.

На представленому знімку можна роздивитися зелень Нової Зеландії в лівому нижньому кутку. Також част Антарктиди визирає з-за кута земної кулі в правому нижньому кутку. Західне узбережжя Північної Америки видно в правому верхньому кутку.

Найвіддаленіше місце на Землі

На цьому боці планети є трохи більше суші, ніж можна розглянути, наприклад, невеликі острови. Тут також розташовані Гавайські острови, Фіджі, Тонга, Самоа, а також багато інших полінезійських, меланезійських і мікронезійських острівних держав, як-от Французька Полінезія та острови Фенікс.

Також у цій частині земної півкулі розташована Точка Немо — найвіддаленіше місце на Землі. Ця точка в самому центрі океану, настільки віддалена від суші, що найближчі до неї люди перебувають на борту МКС на висоті 408 км.

Точка Немо насправді відноситься до області південної частини Тихого океану, яка приблизно в 34 рази більша за Францію, в якій, як вважають, морське життя майже не еволюціонувало: її віддаленість і слабкі океанічні течії означають, що у воді недостатньо поживних речовин для виживання розвиненіших, більших диких тварин.

Вчені хотіли б дізнатися більше про океанічні механізми, що працюють у цьому регіоні та його морському дні. Океанічний полюс недоступності було офіційно відкрито за допомогою процесу дедукції 1992 року, і відтоді його фактично не досліджували.

Вид на таку неймовірну кількість води змусив деяких користувачів соцмереж відчути себе досить незатишно.

"Можливо, якісь інопланетяни дивляться на все це і думають: "Ну, там точно немає ніякого життя, яке варто було б пошукати, це просто ще один водний світ", — написав один із коментаторів.

Не обійшлося і без прихильників теорії плоскої землі, які поділилися своїм баченням ситуації.

"Це нижня частина плоскої Землі. Цей знімок зроблено знизу, а плоска поверхня сферична, саме через це виникає плутанина щодо того, плоска Земля чи сферична", — написав плоскоземелець.

І тільки коментатори з Нової Зеландії були в захваті від знімка, оскільки їхній будинок цього разу опинився в самому центрі.

"Перша карта світу тільки з Новою Зеландією", — написав один із користувачів соцмереж.

Нагадаємо, крихітна камера апарату ЄКА зробила незвичайний знімок Землі з космосу. Дивлячись на цей знімок, складається враження, що він зроблений на камери дуже старого мобільного телефону. Але з огляду на розмір камери, що зробила зображення, немає нічого дивного.