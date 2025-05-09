Людей испугал снимок Земли: что не так с ракурсом на этом изображении (фото)

Большинство людей достаточно хорошо знают, как выглядит Земля, будь то глобус или же красочные снимки NASA. Но достаточно редкий ракурс нашей планеты, похоже, по-настоящему испугал людей.

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Об этом пишет Daily Mail.

В соцсети X завирусился снимок Земли, который был просмотрен более 33 млн раз. Все дело в том, что на снимок попала не та сторона планеты, которую люди привыкли видеть на изображениях планеты. С этого непривычного угла обзора кажется, что на планете нет ни единого клочка суши, и это действительно испугало людей.

Кажется, что на Земле нет ни одного клочка суши Фото: X (Twitter)

Дело в том, что большинство из нас привыкли видеть изображения Земли с Северного полушария, потому как именно на этой половине располагается 68% суши всей планеты. Легко забыть такой общеизвестный факт, что более 70% поверхности нашей планеты покрыто водой.

На “океаническом полушарии” Земли 89% поверхности покрывает вода и только 11% суша.

“Землю на самом деле следует называть Водой”, - подписал снимок один из ошеломленных комментаторов.

На завирусившемся изображении Земли показаны огромные просторы Тихого океана, который по праву считается самым большим океаном на планете. Тихий океан занимает невероятные 165 200 000 квадратных километров, в нем содержится более половины “свободной” воды Земли – воды, которая не заключена внутри минералов в горных породах.

В бассейне Тихого океана, по словам ученых, могли бы свободно поместиться все имеющиеся земные континенты.

На представленном снимке можно рассмотреть зелень Новой Зеландии в левом нижнем углу. Также част Антарктиды выглядывает из-за угла земного шара в правом нижнем углу. Западное побережье Северной Америки видно в правом верхнем углу.

Самое удаленное место на Земле

На этой стороне планеты есть немного больше суши, чем можно рассмотреть, к примеру, небольшие острова. Здесь также находятся Гавайские острова, Фиджи Тонга, Самоа, а также многие другие полинезийские, меланезийские и микронезийские островные государства, такие как Французская Полинезия и острова Феникс.

Также в этой части земного полушария находится Точка Немо – самое удаленное место на Земле. Эта точка в самом центре океана, настолько удалена от суши, что ближайшие к ней люди находятся на борту МКС на высоте 408 км.

Точка Немо на самом деле относится к области южной части Тихого океана, которая примерно в 34 раза больше Франции, в которой, как полагают, морская жизнь почти не эволюционировала: ее удаленность и слабые океанические течения означают, что в воде недостаточно питательных веществ для выживания более развитых, крупных диких животных.

Ученые хотели бы узнать больше об океанических механизмах, работающих в этом регионе и его морском дне. Океанический полюс недоступности был официально открыт с помощью процесса дедукции в 1992 году и с тех пор фактически не исследовался.

Вид на такое невероятное количество воды заставил некоторых пользователей соцсетей почувствовать себя довольно неуютно.

“Возможно, какие-то инопланетяне смотрят на все это и думают: “Ну, там точно нет никакой жизни, которую стоило бы поискать, это просто еще один водный мир”, - написал один из комментаторов.

Не обошлось и без приверженцев теории плоской земли, которые поделились своим виденьем ситуации.

“Это нижняя часть плоской Земли. Этот снимок сделан снизу, а плоская поверхность сферическая, именно из-за этого возникает путаница относительно того, плоская Земли или сферическая”, - написал плоскоземелец.

И только комментаторы из Новой Зеландии были в восторге от снимка, так как их дом в этот раз оказался в самом центре.

“Первая карта мира только с Новой Зеландией”, - написал один из пользователей соцетей.

Напомним, крошечная камера аппарата ЕКА сделала необычный снимок Земли из космоса. Глядя на этот снимок создается впечатление, что он сделан на камеры очень старого мобильного телефона. Но учитывая размер камеры, сделавшей изображение, нет ничего удивительного.