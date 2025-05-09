Невдала місія NASA на Місяць за $500 мільйонів: що сталося з місяцеходом VIPER (фото)

Учені з NASA створили місяцехід VIPER для пошуку водяного льоду в постійно затінених кратерах на південному полюсі Місяця. Цей лід можуть використовувати астронавти для отримання води для пиття, кисню для дихання, а також компонентів для створення ракетного палива. Тепер стало відомо, що місяцехід VIPER не полетить на Місяць за допомогою приватних компаній, як планувалося.

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Про це пише Space.

У місяцеходу VIPER був складний і невизначений рік. NASA минулого літа оголосило про те, що скасовує запуск місяцеходу на Місяць через проблеми з фінансуванням, як уже писав Фокус. Пізніше NASA запропонувало приватним компаніям узяти на себе витрати із запуску VIPER на Місяць. Тепер же в NASA оголосили про те, що цей проект поки що закрито на невизначений час.

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Місяцехід VIPER призначений для пошуку покладів водяного льоду в районі південного полюса Місяця. Це місце, де NASA планує висадити своїх астронавтів у 2027 році, а згодом побудувати першу місячну базу в рамках програми "Артеміда". У цьому регіоні розташовано багато постійно затінених кратерів, куди ніколи не потрапить світло Сонця, і вода перебуває в замороженому вигляді.

Спочатку NASA планувало доставити місяцехід VIPER на Місяць за допомогою посадкового модуля Griffin американської компанії Astrobotic. Цей модуль має вирушити на Місяць наприкінці цього року, але замість VIPER він доставить на супутник Землі місяцехід FLIP компанії Astrolab.

Місяцехід VIPER уже повністю зібраний і на нього встановлено наукові прилади Фото: NASA

Минулого року NASA заявило, що скасування запуску VIPER заощадить приблизно 84 млн доларів на додаток до 500 млн доларів, що були витрачені на розробку, куди також включені прогнозовані додаткові витрати. Тепер, коли NASA більше не шукає партнерів серед приватних компаній, невідомо, коли VIPER потрапить на Місяць.

Нещодавно опублікований адміністрацією президента США Трампа бюджет передбачає скорочення фінансування NASA на 24%. Це означає, що не тільки майбутнє VIPER, а й інших місій у космос, залишається туманним.

Учені з NASA створили місяцехід VIPER для пошуку водяного льоду в постійно затінених кратерах на південному полюсі Місяця Фото: NASA

Тим часом місяцехід VIPER уже повністю зібраний і на нього встановлено наукові прилади. Також були проведені необхідні випробування, які показали його надійність і готовність до виконання поставлених завдань. Місяцехід готовий до запуску, але йому потрібен посадковий модуль для доставки на поверхню Місяця і ракета-носій, яка виведе його в космос.

Як уже писав Фокус, скорочення фінансування NASA передбачає, що космічне агентство має скоротити свої дослідження на Міжнародній космічній станції, а також кількість астронавтів, які летять на орбіту.

Також Фокус писав про те, що Китай врятував два загублені супутники в космосі за допомогою Місяця і Сонця. Після запуску пари супутників, які не змогли вийти на потрібну орбіту навколо Місяця, китайські вчені придумали, як відправити їх у потрібне місце. Для цього використали гравітаційний маневр.