NASA витратило 450 млн доларів, але тепер скасовує дуже важливу місію на Місяць (фото)

Через проблеми з бюджетом космічному агентству США довелося скасувати місію VIPER.

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Вчені з NASA створили спеціальний місяцехід VIPER, який мав би шукати водяний лід у постійно затінених кратерах на південному полюсі Місяця. Поклади водяного льоду мають ключове значення для встановлення довгострокової присутності людини на супутнику Землі. З водяного льоду астронавти зможуть добувати воду для пиття, кисень для дихання, а також компоненти для створення ракетного палива. Але місія, на яку було витрачено 450 млн доларів, так і не відбудеться. Точніше сказати, посадковий модуль полетить на Місяць, але там не буде місяцеходу VIPER, пише Space.

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Місяцехід VIPER мав вирушити на Місяць 2025 року на борту посадкового модуля Griffin, створеного компанією Astrobotic. Місяцехід був призначений для пошуку протягом 100 днів покладів водяного льоду в кратерах, куди не потрапляє світло Сонця. Детальніше про цей проєкт Фокус уже писав раніше.

Місяцехід VIPER мав вирушити на Місяць 2025 року на борту посадкового модуля Griffin Фото: NASA

Місяцехід уже повністю зібраний і на нього встановлено наукові прилади. Також були проведені необхідні випробування, які показали його надійність і готовність до виконання поставлених завдань.

На розробку місяцеходу NASA витратило 450 млн доларів, але тепер стало відомо, що цей апарат нікуди не полетить і буде розібраний. Його наукові прилади планується використовувати в інших місіях. Згідно із заявою NASA, скасування місії дало змогу заощадити 84 млн доларів.

Причина скасування місії полягає в тому, що у NASA зменшився бюджет, а витрати на реалізацію місії зросли. Зростання витрат загрожувало затримати реалізацію інших місій, а тому було ухвалено таке рішення.

На розробку місяцеходу NASA витратило 450 млн доларів, але тепер стало відомо, що цей апарат нікуди не полетить і буде розібраний Фото: NASA

Проте запуск посадкового модуля Griffin відбудеться 2025 року і він доставить на Місяць корисне навантаження для вивчення супутника Землі, але там уже не буде місяцеходу VIPER. У NASA сподіваються, що їм вдасться реалізувати свій проєкт із пошуку води на Місяці за допомогою інших апаратів у майбутньому.

Конгрес США значно скоротив бюджет NASA на 2025 рік, а тому космічному агентству доводиться ухвалювати важкі рішення і проводити перегляд своїх планів щодо різних місій.

Нагадуємо, що перший для компанії Astrobotic політ на Місяць, у рамках якого туди було відправлено посадковий модуль Peregrine, закінчився невдало. Модуль так і не здійснив посадку на супутнику Землі, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи зробили важливе відкриття на Венері. В атмосфері планети були виявлені ознаки існування життя. Вчені виявили в атмосфері токсичної і гарячої планети докази присутності фосфіну і аміаку.