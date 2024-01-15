Модуль летів до Місяця, але вріжеться в Землю: що відомо про місію Peregrine

Лише через тиждень після запуску посадковий модуль, який мав приземлитися на Місяці, повертається назад.

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Останні дані компанії Astrobotic, яка побудувала місячний посадковий Peregrine, показують, що пошкоджений апарат перебуває на шляху до Землі і скоро згорить в атмосфері планети, пише New Atlas.

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Місія Peregrine на сьогоднішній день є однією з найбільших невдач в історії дослідження космосу. Станом на неділю, 14 січня, апарат перебував на відстані 389 тисяч км за орбітою Місяця і траєкторія польоту показує, що він повертається назад на Землю. У компанії Astrobotic припускають, що посадковий модуль згорить в атмосфері нашої планети в четвер, 18 січня.

Після успішного старту на борту новітньої ракети-носія Vulcan (це сталося 8 січня, як уже писав Фокус), усі бортові системи та більша частина корисних навантажень на борту модуля Peregrine наразі працюють добре й навіть відправляють дані на Землю. Здавалося б, усе йде за планом для першої американської місії, метою якої є посадка на Місяць уперше за 52 роки.

Але насправді, у посадкового модуля є велика проблема, яка виникла буквально через кілька годин після старту із Землі. Через несправний клапан у руховій системі у модуля стався витік палива, який тривав протягом кількох днів. У результаті практично все паливо випарувалося в космос, що не дасть змоги модулю приземлитися на Місяці, як планувалося, 23 лютого.

Тепер траєкторія польоту апарата змінилася, він облетів Місяць і прямує в бік нашої планети. У компанії Astrobotic використовують дані Лабораторії реактивного руху NASA для того, щоб стежити за польотом пошкодженого модуля.

Тепер траєкторія польоту апарата змінилася, він облетів Місяць і прямує в бік нашої планети Фото: space.com

У компанії заявили, що витік палива сильно сповільнився, що не дивно, адже, палива полетіло так багато, що тиск у баку значно знизився. Цей витік продовжує змінювати траєкторію польоту Peregrine, і в Astrobotic все ще намагаються визначити, які можуть ще альтернативи у місії.

Тим часом астроном-любитель Тоні Данн проаналізував дані Лабораторії реактивного руху NASA і підрахував, що Peregrine має увійти в атмосферу Землі над східною частиною Австралії. Через те, що посадковий модуль важить лише 288 кг, малоймовірно, що навіть уламки апарату долетять до нижніх шарів атмосфери після того, як модуль згорить у верхніх шарах.

Посадковий модуль Peregrine є першим приватним місячним посадковим модулем, створеним у США. На його борту перебуває 20 корисних навантажень, зокрема 5 від NASA. Апарат разом із невеликим місяцеходом мали протягом приблизно 10 днів досліджувати Місяць. Успішна посадка модуля стала б першим в історії приземленням приватного посадкового модуля на Місяці.

Як уже писав Фокус, через кілька днів після початку польоту до Місяця, посадковий модуль Peregrine надіслав фотографію з космосу, де видно частину апарату, а також Землю, представлену в незвичайному вигляді.

Також Фокус писав про те, що Peregrine зміг запустити половину корисних навантажень, розміщених на його борту, які почали відправляти дані на Землю.

Згідно з повідомленням, компанії Astrobotic, спостереження за польотом модуля триватиме і 18 січня має стати відома остаточна доля місії Peregrine.