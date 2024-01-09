Історична місія США на Місяць. На борту модуля сталася аварія: чи буде посадка (фото)

Лише через 6 годин після запуску в космос посадкового модуля Peregrine у нього виникла технічна несправність, яка прирекла місію на провал.

Related video

Компанія Astrobotic створила посадковий модуль Peregrine, призначений для першої за 50 років посадки американського апарату на Місяці. Через кілька годин після запуску в космос в апарата виникала технічна аномалія і в компанії заявили, що вони відмовляються від спроби посадити свій модуль на Місяці, пише CNN.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Посадковий модуль Peregrine, призначений для дослідження Місяця і збору даних для підготовки перших польотів з екіпажем на супутник Землі, вирушив у космос вранці 8 січня на борту ракети-носія Vulcan. Це був перший політ для цієї ракети від компанії United Launch Alliance.

Згідно з планом, уже 23 лютого посадковий модуль мав приземлитися на Місяці і таким чином, він би став першим за 50 років американським апаратом на поверхні Місяця. І це був би перший приватний апарат на супутнику Землі.

Але всього через 6 годин після початку місії у модуля Peregrine виникли технічні аномалії, зокрема апарат не зміг повернути свої сонячні панелі до Сонця. Батареї модуля почали розряджатися, але інженери Astrobotic змогли вирішити цю проблему.

Але потім виникла ще одна аномалія: у посадкового модуля виник витік палива, а значить його не вистачить для посадки на Місяць. В Astrobotic заявили, що цього палива вистачить ще на деякий час для польоту в космосі. Наразі в компанії Astrobotic вже не обговорюють заплановану посадку на Місяць.

Згідно з планом, уже 23 лютого посадковий модуль мав приземлитися на Місяці, і таким чином він би став першим за 50 років американським апаратом на поверхні Місяця. Фото: space.com

Також компанія Astrobotic опублікувала фотографію посадкового апарата Peregrine у космосі, зроблену його бортовою камерою. На знімку видно, що верхній шар його ізоляційного матеріалу пом'явся. Це була перша візуальна підказка того, що виникла аномалія в двигуні апарата.

Також компанія Astrobotic опублікувала фотографію посадкового апарата Peregrine у космосі, зроблену його бортовою камерою. На знімку видно, що верхній шар його ізоляційного матеріалу пом'явся Фото: CNN

Тепер же основна мета місії полягає в тому, щоб максимально близько підлетіти до Місяця, перш ніж посадковий модуль втратить здатність зберігати своє положення і не зможе отримувати сонячну енергію.

Скасування посадки на Місяць посадкового модуля Peregrine — це серйозна втрата не тільки для компанії Astrobotic, а й також для NASA та інших країн і наукових установ, які відправили свої наукові корисні навантаження на борту посадкового модуля Peregrine.

До речі, на створення цього апарату було витрачено 108 млн доларів, але місії на Місяць не завжди бувають успішними. Хоча бувають і приємні винятки. У серпні 2023 року успішну посадку на Місяці здійснив індійський посадковий модуль місії "Чандраян-3". Про те, чого вдалося досягти в результаті цієї місії, Фокус уже докладно писав.

Як уже писав Фокус, апарати Європейського космічного агентства вперше створять штучне сонячне затемнення на орбіті. Це необхідно для дослідження корони Сонця.

Також Фокус писав про те скільки займе часу політ на карликову планету Плутон. Дослідники попереджають, що подорож на Плутон, якщо вона коли-небудь відбудеться, буде не з простих.