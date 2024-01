Місія на Плутон: скільки займе часу політ на карликову планету

Дослідники попереджають, що подорож на Плутон, якщо вона коли-небудь відбудеться, буде не з простих.

Related video

Плутон — найбільша карликова планета з відомих, де умови набагато м'якші, ніж на Венері чи Європі. Тож, чи можлива відправка людей на Плутон, пише Universe Today.

Попри те, що умови на Плутоні трохи кращі, ніж на деяких планетах Сонячної системи, основна проблема місій на карликову планету полягає у відстані.

"Нам слід відправити людей всюди в Сонячній системі. Але на сьогоднішній день ця ідея здається нереальною, тому що нам бракує даних про той же Плутон, щоб спланувати місію. Також Плутон перебуває далеко за межами наших технічних можливостей, але через 200-300 років ситуація може скластися зовсім інакше", — говорить головний дослідник місії NASA New Horizons Алан Стерн.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відправлений у космос 2006 року апарат NASA New Horizons став найшвидшим об'єктом, запущеним із Землі. New Horizons стартував з нашої планети зі швидкістю 16,26 км/с. Попри таку неймовірну швидкість, яка дозволила апарату дістатися до Юпітера за один рік, дорога до Плутона зайняла ще 8 років і 5 місяців. New Horizons пролетів повз Плутон 14 липня 2015 року і наблизився до поверхні карликової планети на 12 472 км.

Такий довгий політ зумовлений тим, що Плутон розташований у зовнішній частині Сонячної системи. Наприклад, Титан перебуває на відстані приблизно 1,4 млрд км від Сонця, водночас Плутон розташований за 5,9 млрд км від Сонця, зовсім недалеко від крижаних об'єктів під назвою пояс Койпера.

"Очевидно, що ми навряд чи відправимо людей на Плутон, як і на будь-який інший об'єкт у поясі Койпера, або будь-який інший у зовнішній частині Сонячної системи. Звичайно, цікаво поміркувати про подібну місію, але потрібно розуміти, що вона навряд чи здійсненна", — говорить професор астрономії в Каліфорнійському технологічному інституті доктор Майк Браун.

Навіть за наявності найсучасніших технологій, апарату все одно знадобиться багато часу, щоб долетіти до Плутона. За попередніми оцінками, навіть безпілотному апарату, щоб вийти на орбіту Плутона, знадобиться понад 20 років.

Але ситуація може кардинально змінитися в майбутньому з розвитком нових технологій. Глава місії New Horizons Алан Стерн нагадує, що Христофор Колумб, коли прибув до Нового Світу, також не передбачав, що в майбутньому дорога туди займатиме всього кілька годин.

"У майбутньому реалізація таких місій стане набагато простішою. Оскільки з'являться нові технології, відповідно і вартість далеких польотів стане меншою. Можливо, у майбутньому політ на Плутон стане прогулянкою по парку, порівняно з новою метою — міжзоряними подорожами", — підсумував астроном.

Нагадаємо, міжнародна група вчених представила нове дослідження, в якому запропонувала свої варіанти організації місії до гіпотетичної Дев'ятої планети або, як її ще називають, Планети X.