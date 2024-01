Миссия на Плутон: сколько займет времени полет на карликовую планету

Исследователи предупреждают, что путешествие на Плутон, если оно когда-либо произойдет, будет не из простых.

Related video

Плутон – крупнейшая карликовая планета из известных, где условия намного мягче, чем на Венере или Европе. Так, возможна ли отправка людей на Плутон, пишет Universe Today.

Несмотря на то, что условия на Плутоне немного лучше, чем на некоторых планетах Солнечной системы, основная проблема миссий на карликовую планету заключается в расстоянии.

"Нам следует отправить людей повсюду в Солнечной системе. Но на сегодняшний день данная идея кажется не реальной, потому как нам недостает данных о том же Плутоне, чтобы спланировать миссию. Также Плутон находится далеко за пределами наших технических возможностей, но через 200-300 лет ситуация может сложиться совсем иначе", — говорит главный исследователи миссии NASA New Horizons Алан Стерн.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отправленный в космос в 2006 году аппарат NASA New Horizons стал самым быстрым объектом, запущенным с Земли. New Horizons стартовал с нашей планеты со скоростью 16,26 км/с. Несмотря на такую невероятную скорость, которая позволила аппарату добраться до Юпитера за один год, дорога до Плутона заняла еще 8 лет и 5 месяцев. New Horizons пролетел мимо Плутона 14 июля 2015 года и приблизился к поверхности карликовой планеты на 12 472 км.

Такой долгий полет обусловлен тем, что Плутон находится во внешней части Солнечной системы. Например, Титан находится на расстоянии примерно 1,4 млрд км от Солнца, в это же время Плутон находится в 5,9 млрд км от Солнца, совсем недалеко от ледяных объектов под названием пояс Койпера.

"Очевидно, что мы вряд ли отправим людей на Плутон, как и на любой другой объект в поясе Койпера, или какой-либо другой во внешней части Солнечной системы. Конечно, интересно поразмышлять о подобной миссии, но нужно понимать, что она вряд ли осуществима", — говорит профессор астрономии в Калифорнийском технологическом институте доктор Майк Браун.

Даже при наличии самых современных технологий, аппарату все равно потребуется уйма времени, чтобы долететь до Плутона. По предварительным оценкам, даже беспилотному аппарату, чтобы выйти на орбиту Плутона, потребуется более 20 лет.

Но ситуация может кардинальным образом измениться в будущем с развитием новых технологий. Глава миссии New Horizons Алан Стерн напоминает, что Христофор Колумб, когда прибыл в Новый Свет, также не предполагал, что в будущем дорога туда будет занимать всего несколько часов.

"В будущем реализация таких миссий станет намного проще. Поскольку появятся новые технологии, соответственно и стоимость дальних полетов станет меньше. Возможно, в будущем полет на Плутон станет прогулкой по парку, в сравнении с новой целью – межзвездными путешествиями", — подытожил астроном.

Напомним, международная группа ученых представила новое исследование, в котором предложила свои варианты организации миссии к гипотетической Девятой планете или, как ее еще называют, Планете X.