Загадочную Девятую планету найдут в следующем году: что произойдет

Астрофизики считают, что за Нептуном все-таки есть еще одна крупная планета, которая пока невидима для нас.

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Первые астрономы знали только о пяти планетах Солнечной системы, среди которых был Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн и Венера, и сперва они считались звездами, пишет Discover Magazine.

Только в 1781 году британский астроном выяснил, что к примеру, Уран является планетой, а не звездой. В последующие десятилетия математические расчеты показывали, что за Ураном должна скрываться еще одна планета. И только в середине 1800-х годов появился достаточно мощный телескоп, чтобы рассмотреть там планету.

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"Нептун был открыт в 1846 году, и через несколько лет после этого появились предположения об еще одной планете за Нептуном", — говорит астрофизик из Принстонского университета Амир Сирадж.

Поиски загадочной планеты привели к открытию Плутона в 1930 году.

"В то время астрономы думали, что это и есть та самая Девятая планета", — добавляет Сирадж.

Но по мере того, как технологии совершенствовались, ученые смогли лучше рассчитать массу Плутона, после чего он был понижен до статуса карликовой планеты.

"В последние 10 лет поиски загадочной планеты снова возобновились", — отмечает астрофизик.

Одна из основных причин, по которой некоторые астрофизики предполагают, что за Нептуном есть планета, связана со странными орбитами.

"Орбиты самых далеких малых тел — комет или астероидов — кажутся сгруппированными на одной половине или одной стороне Солнечной системы. Это очень странно и не может быть объяснено нашим текущим пониманием Солнечной системы", — подчеркивает эксперт.

В своей статье Сирадж и его коллеги провели моделирование Солнечной системы, в которое была включена дополнительная планета за Нептуном.

"Мы провели моделирование примерно 300 раз. В каждом моделировании вы задаете разные параметры для дополнительной планеты. Другая масса, другой наклон, другая форма орбиты. Вы запускаете их в течение миллионов лет, а затем сравниваете результат с тем, что мы видим в нашей Солнечной системе", — объясняет астрофизик.

Результаты моделирования показали, что Девятая планета действительно может существовать, ее местонахождение остается неизвестным.

Ученые надеются, что новый телескоп сможет заглянуть глубже в Солнечную систему. В 2025 году ожидается запуск обсерватории Веры К. Рубин на горе Серро-Пачон в Чили. Телескоп будет оснащен самой большой цифровой камерой из когда-либо созданных. Именно на подобном обзоре ночного неба ученые вероятно, смогут отыскать Девятую планету Солнечной системы.

Напомним, планетолог Пол Бирн считает, что было ошибкой назвать Плутон карликовой планетой и он является той Девятой планетой, которую сейчас ищут ученые.