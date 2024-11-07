Загадкову Дев'яту планету знайдуть наступного року: що станеться

Астрофізики вважають, що за Нептуном все-таки є ще одна велика планета, яка поки невидима для нас.

Перші астрономи знали тільки про п'ять планет Сонячної системи, серед яких був Юпітер, Марс, Меркурій, Сатурн і Венера, і спершу їх вважали зірками, пише Discover Magazine.

Лише 1781 року британський астроном з'ясував, що, наприклад, Уран є планетою, а не зіркою. У наступні десятиліття математичні розрахунки показували, що за Ураном має ховатися ще одна планета. І тільки в середині 1800-х років з'явився досить потужний телескоп, щоб розглянути там планету.

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"Нептун було відкрито 1846 року, і за кілька років після цього з'явилися припущення про ще одну планету за Нептуном", — каже астрофізик із Принстонського університету Амір Сірадж.

Пошуки загадкової планети привели до відкриття Плутона 1930 року.

"У той час астрономи думали, що це і є та сама Дев'ята планета", — додає Сірадж.

Але в міру того, як технології вдосконалювалися, вчені змогли краще розрахувати масу Плутона, після чого він був знижений до статусу карликової планети.

"В останні 10 років пошуки загадкової планети знову поновилися", — зазначає астрофізик.

Одна з основних причин, через яку деякі астрофізики припускають, що за Нептуном є планета, пов'язана з дивними орбітами.

"Орбіти найвіддаленіших малих тіл — комет або астероїдів — здаються згрупованими на одній половині або одному боці Сонячної системи. Це дуже дивно і не може бути пояснено нашим поточним розумінням Сонячної системи", — підкреслює експерт.

У своїй статті Сірадж і його колеги провели моделювання Сонячної системи, в яке було включено додаткову планету за Нептуном.

"Ми провели моделювання приблизно 300 разів. У кожному моделюванні ви задаєте різні параметри для додаткової планети. Інша маса, інший нахил, інша форма орбіти. Ви запускаєте їх протягом мільйонів років, а потім порівнюєте результат із тим, що ми бачимо в нашій Сонячній системі", — пояснює астрофізик.

Результати моделювання показали, що Дев'ята планета справді може існувати, її місцезнаходження залишається невідомим.

Вчені сподіваються, що новий телескоп зможе зазирнути глибше в Сонячну систему. У 2025 році очікується запуск обсерваторії Віри К. Рубін на горі Серро-Пачон у Чилі. Телескоп буде оснащений найбільшою цифровою камерою з коли-небудь створених. Саме на подібному огляді нічного неба вчені, ймовірно, зможуть відшукати Дев'яту планету Сонячної системи.

Нагадаємо, планетолог Пол Бірн вважає, що було помилкою назвати Плутон карликовою планетою і що він є тією Дев'ятою планетою, яку наразі шукають науковці.