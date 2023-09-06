З'явився знімок апарата Індії, який "заснув" на Місяці: відомо, коли він "прокинеться" (фото)

Індійські вчені сподіваються, що обидва апарати місії "Чандраян-3" зможуть продовжити роботу після того, як закінчиться місячна ніч.

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Орбітальний апарат NASA зробив фотографію індійського посадкового модуля "Вікрам", який перевели в режим сну після виконання його місії. Посадковий апарат доставив місяцехід "Праг'ян" на Місяць, який також був відключений. Індійські вчені не втрачають надію на те, що обидва апарати зможуть пережити дуже холодну ніч на Місяці та знову продовжать свою дослідницьку місію, пише Space.

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Фотографію посадкового модуля "Вікрам" на Місяці з індійської місії "Чандраян-3" зробив орбітальний апарат LRO. На знімку видно темну прямокутну тінь посадкового модуля, оточену яскравим ореолом, який є результатом взаємодії вихлопів двигуна з місячним реголітом, повідомили в NASA.

Після майже двох тижнів роботи на Місяці 2 вересня індійські вчені перевели місяцехід "Праг'ян" у режим сну, а 4 вересня відключився й посадковий модуль "Вікрам", який доставив місяцехід на супутник Землі ще 23 серпня. Але Індійська організація космічних досліджень сподівається, що обидва апарати все ще зможуть продовжити свої дослідження після того, як на Місяці закінчиться холодна ніч. Індійські вчені заявили, що обидва апарати можуть "прокинутися" вже 22 вересня та продовжать свою роботу. Хоча немає жодних гарантій, що це станеться, адже ці космічні апарати не оснащені тепловим захистом, який зберіг би їх від екстремально низьких температур під час місячної ночі.

Фотографію посадкового модуля "Вікрам" на Місяці з індійської місії "Чандраян-3" зробив орбітальний апарат LRO Фото: NASA

На Місяці день і ніч мають тривалість приблизно по 14 земних днів. Коли на Місяці день, то космічні апарати можуть нормально працювати ще й за рахунок того, що їхні батареї заряджаються від сонячного світла, якого стає дуже мало під час місячної ночі.

Науковці вважають, що південний полярний регіон Місяця, де зараз перебувають індійські апарати, містить великі запаси водяного льоду. Це дуже важливий ресурс, який допоможе підтримувати довгострокову присутність людини на Місяці. Зокрема, з видобутого кисню і водню можна буде робити ракетне паливо, що дасть змогу здешевити місії на Місяць.

Тому саме в цей регіон у 2025 році висадяться астронавти NASA з місії Artemis 3.

Місія Чандраян-3: хронологія подій

23 серпня на поверхню Місяця в рамках місії "Чандраян-3" успішно приземлився посадковий модуль "Вікрам", на борту якого перебуває місяцехід "Праг'ян", як уже докладно писав Фокус.

24 серпня місяцехід вирушив на дослідження поверхні Місяця, і Індія навіть показала відео, як це сталося, як уже писав Фокус.

Через кілька днів індійські вчені повідомили про те, що їхні апарати на Місяці вперше надали точні дані про температуру поверхні регіону, розташованого недалеко від Південного полюса. До цього такі вимірювання проводили тільки з орбіти Місяця, як уже писав Фокус.

Також індійський місяцехід за допомогою свого приладу зміг вивчити хімічний склад верхнього шару поверхні Місяця в цьому регіоні і вперше підтвердив наявність сірки, як уже писав Фокус.

За кілька днів до закінчення своєї місії місяцехід надіслав на Землю зображення посадкового модуля "Вікрам", як уже писав Фокус.

Посадковий модуль "Вікрам" на Місяці Фото: ISRO

2 вересня індійські вчені відключили прилади місяцеходу через 10 днів його роботи на Місяці, хоча спочатку планувалося, що він працюватиме 14 днів. Також місяцехід замість запланованих 500 метрів зміг проїхати на Місяці тільки 100 метрів, як уже писав Фокус.