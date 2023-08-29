Місія "Чандраян-3": уперше виміряно температуру поруч із Південним полюсом Місяця (фото)

Індійські вчені вперше надали дані про те, яка температура поверхні в тому регіоні Місяця, де ще не бував жоден космічний апарат.

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Минулого тижня Індія увійшла в історію космічних досліджень після приземлення двох її апаратів недалеко від Південного полюса Місяця, де ще жоден земний апарат не залишав свої сліди на місячній поверхні. Але це був лише перший крок до нових наукових відкриттів. Індійське космічне агентство ISRO повідомило про те, що посадковий модуль "Вікрам" із місії "Чандраян-3" уперше виміряв температуру поверхні Місяця в районі його південного полярного регіону. А місяцехід "Праг'ян" надіслав нові зображення поверхні Місяця, пише Space.

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Місяцехід "Праг'ян" успішно розпочав свою наукову діяльність на Місяці, після того як відокремився від посадкового модуля "Вікрам" наприкінці минулого тижня. За допомогою своїх камер він тепер робить приголомшливі знімки місячної поверхні. Водночас прилад ChaSTE, розміщений на борту посадкового модуля "Вікрам" зміг вперше виміряти температуру поверхні Місяця в районі південного полюса. Цей прилад створений для того, щоб виміряти температуру як неглибоко під поверхнею даного регіону Місяця, так і на поверхні. Прилад може проводити вимірювання на глибині до 10 см.

Індійський місяцехід зробив знімок слідів, залишених на Місяці Фото: ISRO

Учені з ISRO опублікували графік зміни температури на місячній поверхні та у верхньому підповерхневому шарі. За словами індійських учених, це перший температурний профіль для південного полярного регіону. Як видно на графіку, температура підвищується від -10 градусів Цельсія до +50 градусів до місця знаходження посадкового модуля, а потім на самій поверхні вона стає ще вищою і доходить до +60 градусів Цельсія. Детальні спостереження за температурою місячної поверхні ще тривають.

Учені з ISRO опублікували графік зміни температури на місячній поверхні та у верхньому підповерхневому шарі Фото: ISRO

Що стосується місяцеходу "Праг'ян", який першим серед земних апаратів вирушив у подорож південним полярним регіоном Місяця, то він надіслав фотографію своїх слідів, залишених на місячному реголіті, а також натрапив на небезпечний кратер.

За словами вчених, на території цього регіону Місяця знаходиться велика кількість таких кратерів, тому здійснити точне і м'яке приземлення тут дуже складно. Ще складніше переміщатися цією поверхнею. Місяцехід виявив кратер всього за приблизно 3 метри від місця посадки, і ширина цього кратера становить 4 метри. Вчені послали сигнал місяцеходу, щоб він вибрав безпечніший шлях під час своєї подорожі Місяцем.

Індійський місяцехід натрапив на небезпечний кратер діаметром 4 метри Фото: ISRO

Обидва індійські апарати місії "Чандраян-3" працюватимуть на Місяці ще менше двох земних тижнів. Це пов'язано з тим, що після закінчення дня на Місяці, настане холодна місячна ніч. Апарати не мають теплового захисту від низьких температур, а також вночі не зможуть заряджати свої батареї через відсутність кількості сонячного світла.

Детальніше про місячну місію "Чандраян-3" Фокус уже писав, а за допомогою відео, розміщеного нижче, ви можете побачити, як індійський місяцехід уперше проїхався поверхнею Місяця.

Наразі на Місяці перебувають лише два місяцеходи. І другий із цих двох працює тут уже 4 роки, але був створений у Китаї. Фокус уже писав про те, що експерти розповіли наскільки висока ймовірність того, що два місяцеходи, індійський і китайський, зустрінуться на супутнику Землі.