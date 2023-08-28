Позаземна зустріч: чи можуть місяцеходи Індії та Китаю зустрітися на Місяці (фото)

Наразі на супутнику Землі працюють тільки два місяцеходи: індійський "Праг'ян" і китайський "Юйту-2".

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Наразі досліджують Місяць лише два місяцеходи, які прибули туди в різний час. Ще 2019 року в рамках місії "Чан'є-4" на супутнику Землі розпочав свою роботу китайський апарат "Юйту-2". А зовсім нещодавно компанію йому створив індійський апарат "Праг'ян" із місії "Чандраян-3". Але чи можуть вони зустрітися? Про це пише Hindustan Times.

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Менше тижня тому успішною посадкою в районі Південного полюса Місяця завершився важливий етап індійської місячної місії "Чандраян-3". Разом із посадковим апаратом "Вікрам" досліджувати Місяць прилетів місяцехід "Праг'ян". Як уже писав Фокус, цей апарат успішно викотився на поверхню Місяця з посадкового модуля ще 24 серпня, а 25 серпня індійські вчені показали відео, як це відбувалося. До того ж індійське космічне агентство показало, який вигляд мають обидва апарати з орбіти навколо Місяця, як уже писав Фокус.

До цього приземлення єдиним місяцеходом на супутнику Землі, який залишається в робочому стані, був "Юйту-2". Хоча Китай неохоче поширює інформацію про стан свого місяцеходу, все ж відомо, що він продовжує свою роботу через 4 роки після приземлення на Місяці. Він рухається в той час, коли на нашому супутнику день і переходить у сплячий режим, коли тут настає ніч.

Ночі на Місяці не тільки дуже холодні, коли температура опускається нижче мінус 170 градусів Цельсія, а й природно сюди потрапляє дуже мало сонячного світла. Це світло необхідне для зарядки батарей місяцеходу.

Варто сказати, що китайський місяцехід разом із посадковим модулем вперше здійснили посадку на зворотному боці Місяця. А Індія вперше змогла здійснити посадку своїх апаратів у районі Південного полюса на видимій стороні Місяця.

Ліворуч — місяцехід "Прягьян", праворуч — місяцехід "Юйту-2" Фото: Hindustan Times

"Юйту-2" приземлився в кратері фон Карман, який зі свого боку входить до складу величезного кратера Басейн Південний полюс-Ейткен. Координати місця приземлення китайського апарату: 45,45 південної широти і 177,58 східної довготи. А місяцехід "Праг'ян" приземлився в цій точці на Місяці: 69,36 південної широти і 32,34 східної довготи.

Індійський астроном Саєд Ахмед вважає, що зараз обидва апарати розділяють приблизно 1948 км. Але астроном Шанмуга Субраманіан, вважає, що місяцеходи перебувають на відстані приблизно 1891 км один від одного плюс-мінус 5 км.

Астроном Шанмуга Субраманіан, вважає, що місяцеходи перебувають на відстані приблизно 1891 км один від одного Фото: X (Twitter)

Але обидва вчені сходяться на думці, що навіть найменших шансів на зустріч індійського і китайського місяцеходів немає. По-перше, "Юйту-2" за всі ці роки проїхав не так і далеко від місця посадки, а "Праг'ян" розрахований на те, що він зможе проїхати максимум 500 метрів від посадкового модуля.

Але найголовніше, що індійський місяцехід не розрахований на тривалу роботу і має завершити свої дослідження Місяця за 1 місячний день, тобто за 2 земні тижні. Коли настане ніч, він має перестати працювати.

До речі, у 2024 році Китай планує відправити на Місяць нову місію — "Чан'е-6". У рамках цієї місії вперше в історії буде зібрано місячний реголіт на зворотному боці супутника Землі. Після цього китайський космічний апарат доставить ці зразки на Землю.

Фокус уже писав про плани Китаю і США з освоєння Місяця, а також про те, чому ці дві країни та Індія так зацікавлені саме в південному полярному регіоні супутника Землі.

Що стосується орбітальних апаратів, які зараз обертаються навколо Місяця, то їх усього шість: чотири належать NASA, один — Індії та один — Південній Кореї.