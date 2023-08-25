Місія "Чандраян-3". Уперше в історії місяцехід вирушив вивчати південний полярний регіон Місяця (фото)

27-кілограмовий місяцехід "Праг'ян" виїхав із посадкового модуля "Вікрам" і почав роботу на місячній поверхні.

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24 серпня індійський посадковий модуль "Вікрам", який здійснив успішну посадку на Місяці 23 серпня, "випустив на волю" свого напарника — місяцехід "Праг'ян" у межах місії "Чандраян-3". Спустившись на поверхню Місяця, місяцехід зарядив свої батареї сонячною енергією і приступив до вивчення супутника Землі, пише New Atlas.

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Ще один етап індійської місячної місії успішно завершено. Перший земний місяцехід у районі Південного полюса Місяця приступив до роботи. Індійські вчені повідомили, що місяцехід працює так, як потрібно і готовий до двотижневих досліджень поверхні нашого супутника.

Місяцехід "Праг'ян" важить 27 кг і має довжину всього 90 см, він їздить на шести колесах, а енергію отримує від батареї потужністю 50 Вт. За два земні тижні, поки на Місяці триватиме день, він має подолати відстань у приблизно 500 м від посадкового модуля "Вікрам". Основним завданням індійського місяцеходу буде вивчення хімічного складу місячної поверхні недалеко від Південного полюса Місяця. На борту місяцеходу розміщено рентгенівський спектрометр для вивчення складу місячної поверхні і дві одномегапіксельні камери для створення 3D-карт району дослідження.

24 серпня індійський посадковий модуль "Вікрам", який здійснив успішну посадку на Місяці 23 серпня, "випустив на волю" свого напарника — місяцехід "Праг'ян" у рамках місії "Чандраян-3" Фото: ISRO

У місяцеходу, як і посадкового модуля, немає системи обігріву, а тому, коли на Місяці настане ніч, він не зможе витримати дуже низьких місячних температур. До того ж його батареї перестануть отримувати сонячну енергію через нестачу світла. Але індійські вчені вважають, що за невеликий проміжок часу місяцехід зможе зібрати дуже багато важливої інформації про регіон, який привертає особливу увагу вчених усього світу. У цьому регіоні знаходяться великі поклади водяного льоду, який можна використовувати для підтримки майбутньої постійної присутності людини на Місяці.

Місяцехід "Праг'ян" важить 27 кг і має довжину всього 90 см, він їздить на шести колесах, а енергію отримує від батареї потужністю 50 Вт. Фото: ISRO

Нагадуємо, що Індії вдалося стати першою країною світу, якій вдалося посадити свої апарати біля південного полярного регіону. Також Індія стала четвертою країною на планеті після США, КНР і колишнього СРСР, якій вдалося здійснити посадку роботизованих апаратів на поверхню Місяця.

Приземлення посадкового модуля місії "Чандраян-3" на Місяць 23 серпня 2023 року

Фокус уже писав про те, що індійські вчені показали перші знімки, які зробив посадковий апарат після приземлення на Місяць. Також були показані зображення місячної поверхні, які були зроблені перед самим спуском.

Для Індії місія "Чандраян-3" стала другою, але тепер уже успішною спробою, посадити свій апарат на Місяці. Нагадуємо, що перед цією знаменною подією для Індії та всього світу, здійснити подібне приземлення не зміг космічний апарат РФ. Російський модуль "Луна-25" успішно розбився об місячну поверхню 20 серпня, як уже писав Фокус.