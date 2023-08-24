Індія показала перші знімки Місяця з місця посадки апарату місії "Чандраян-3" (фото)

Індійський посадковий апарат здійснив історичну посадку біля Південного полюса Місяця 23 серпня.

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У середу, 23 серпня, перша частина місії "Чандраян-3" завершилася успішним приземленням посадкового модуля і місяцеходу, який було створено в Індії, в районі місячного південного полярного регіону. Після посадки камера індійського апарату зафіксувала місце, де відбулося приземлення. Також космічне агентство Індії показало ще кілька зображень, які були зроблені під час спуску на місячну поверхню, пише Space.

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Індії вдалося зробити те, що не вдавалося ще жодній країні світу — в рамках місії "Чандраян-3", як уже писав Фокус, недалеко від Південного полюса Місяця приземлився апарат "Вікрам", усередині якого знаходився місяцехід. Таким чином Індія стала не тільки першою країною, яка посадила свій апарат у південному полярному регіоні, а й четвертою країною, яка взагалі здійснила посадку свого апарату на Місяці.

Індійське космічне агентство ISRO опублікувало набір фотографій, які були зроблені посадковим модулем під час зближення з Місяцем перед приземленням, а також знімок поверхні Місяця, де відбулася сама посадка. Як вона відбувалася можна побачити на відео нижче.

Апарат місії "Чандраян-3" приземлився на відносно рівній ділянці Місяця, наскільки це взагалі можливо, якщо йдеться про наш супутник, поверхня якого постійно зазнає бомбардування різного розміру космічних каменів. На зображенні з місця посадки можна побачити, що в кадр потрапила частина посадкової опори модуля "Вікрам" і тінь, яку вона відкидає.

Місце посадки індійського космічного апарату на Місяці Фото: ISRO

Південний полярний регіон — це ціль для майбутніх, зокрема пілотованих місій, багатьох космічних агентств світу. У кратери, які тут знаходяться, ніколи не потрапляє сонячне світло, а тому тут у гірських породах укладений водяний лід. Чому ці ділянки Місяця ніколи не бачать світла Сонця, Фокус уже писав. Водяний лід необхідний для забезпечення постійної присутності людини на Місяці, адже він є джерелом цінних компонентів. Що ж стосується самих кратерів, то, як вважають вчені, в них можна побудувати нові телескопи, які дадуть змогу зазирнути в найдальші куточки Всесвіту.

Фотографії Місяця, зроблені камерою посадкового апарата під час приземлення Фото: ISRO

Коли місяцехід "Праг'ян" почне досліджувати Місяць, то найімовірніше ми побачимо ще багато цікавих зображень поверхні супутника Землі. Нині на Місяці розпочався день, який триватиме два земні тижні, а тому за цей час і місяцехід, і посадковий апарат за допомогою своїх приладів мають встигнути виконати поставлені перед ними наукові завдання. Коли ж настане ніч на Місяці, і батареї апаратів не зможуть отримувати енергію, то найімовірніше вони перестануть працювати.

У 2019 році Індія не змогла посадити свій апарат на Місяці, але через 4 роки після технічних поліпшень попередньої місії, їй це вдалося. Чого не скажеш про Росію, якій знадобилося багато років, щоб відправити свій апарат "Луна-25" на супутник Землі. Але, як уже писав Фокус, у цієї країни нічого не вийшло і посадковий модуль здійснив посадку на Місяць, але не так, як передбачалося. Він просто впав на нього і розбився.