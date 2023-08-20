"Припинив своє існування": російський апарат "Луна-25" розбився на Місяці, — "Роскосмос"

Космічний апарат, який був надією росіян на повернення на супутник Землі через 50 років, так і не зміг виконати поставлене перед ним завдання.

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У неділю, 20 серпня, з'явилося повідомлення "Роскосмосу", в якому йдеться про те, що російський посадковий апарат "Луна-25" розбився, врізавшись у поверхню Місяця.

Ще в суботу, 19 серпня, як уже писав Фокус, з апаратом сталася надзвичайна ситуація і він вийшов на непередбачувану орбіту навколо Місяця під час зближення із супутником Землі.

Російський космічний апарат готувався до м'якої посадки в районі південного полюса Місяця, яка мала відбутися орієнтовно в понеділок, 21 серпня. Але щось пішло не так і зв'язок з апаратом було перервано.

Російський космічний апарат готувався до м'якої посадки в районі південного полюса Місяця Фото: NASA

Фахівці з "Роскосмосу" намагалися ввечері 19 серпня і вранці 20 серпня з'ясувати причини непередбаченої ситуації і встановити зв'язок з апаратом "Луна-25". Усі ці спроби не увінчалися успіхом.

Деякі користувачі російського сегмента інтернету вже припускали, що насправді з цим посадковим модулем сталося щось дуже серйозне, адже інакше інформація про поломку не була б оприлюднена. Деякі люди навіть припустили, що насправді про "Луну-25" можна вже забути, адже посадковий модуль, найімовірніше, вже не працює.

Космічний апарат, який був надією росіян на повернення на супутник Землі через 50 років, так і не зміг виконати поставлене перед ним завдання Фото: Роскосмос

Як з'ясувалося, ці прогнози виявилися вірними. Згідно з повідомленням російського космічного агентства, апарат "Луна-25" відхилився від заданої орбіти під час зближення з Місяцем і розбився на поверхні нашого супутника.

Зараз у РФ створюють спеціальну комісію, яка має з'ясувати причини катастрофи.

Наразі в РФ створюють спеціальну комісію, яка має з'ясувати причини катастрофи Фото: Скриншот

"Луна-25" для Росії був дуже важливим космічним апаратом, адже подібний політ на Місяць РФ здійснила вперше з часів виходу зі складу СРСР. Попередній місячний посадковий модуль, "Луна-24" (його відправив ще Радянський Союз) ще влітку 1976 року здійснив успішну посадку на Місяці і навіть доставив на Землю зразки місцевого реголіту.

Якби космічний апарат РФ зміг нормально приземлитися в районі південного полюса нашого супутника, то Росія стала б першою країною, яка змогла це зробити. Але сталося те, що сталося. Ця катастрофа може серйозно підірвати зусилля росіян з вивчення та освоєння Місяця.

Але через кілька днів у тому самому районі, де мав сісти посадковий модуль "Луна-25", може здійснити м'яку посадку такий самий, але індійський апарат, про що вже докладно писав Фокус. Для Індії це буде вже третя спроба приземлити свій посадковий модуль на Місяці. І якщо цій азіатській країні пощастить, то вона увійде в історію космічних досліджень. Залишилося тільки почекати і можливо переконатися в тому, що індійська місія "Чандраян-3" буде більш успішною, ніж російська.