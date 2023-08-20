Може, вже вийшов із ладу. У посадкового апарата РФ "Луна-25" виникли проблеми біля Місяця

На борту космічного апарата сталася надзвичайна ситуація, яка не дала змогу виконати важливий маневр.

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Перший майже за 50 років російський посадковий апарат "Луна-25" може зіткнутися із серйозними проблемами під час посадки на Місяць. Наразі невідомо, чи зможе він взагалі виконати приземлення на поверхню супутника Землі, пише Space.

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Ще 10 серпня з космодрому "Восточный" до Місяця було відправлено російський посадковий модуль "Луна-25", який за 6 днів досяг орбіти навколо Місяця. На понеділок, 21 серпня, була запланована спроба приземлення на поверхню супутника Землі цього апарата.

Востаннє ще в СРСР 1976 року на Місяці приземлявся подібний посадковий модуль "Луна-24" і ось через майже 50 років Росія вирішила повторити минулий успіх.

Але в суботу, 19 серпня, представники "Роскосмосу" заявили про те, що під час спроби вийти на останню перед посадкою на Місяць орбіту з апаратом сталася надзвичайна ситуація. Експерти вважають, що проблема виникла в двигуні, через що "Луна-25" не зміг виконати запланований маневр. Поки що невідомо, що точно сталося, і фахівці "Роскосмосу" намагаються розв'язати проблему, що виникла.

За словами Анатолія Зака з проєкту RussianSpaceWeb, наразі російський сегмент інтернету переповнений різного роду чутками і прогнозами щодо майбутнього цього посадкового модуля. Деякі користувачі мережі припускають, що він уже повністю вийшов з ладу. Зак вважає, що якби проблема дійсно не була такою серйозною, то про неї б ніколи не повідомили представники "Роскосмосу".

Ще 10 серпня з космодрому "Восточный" до Місяця було відправлено російський посадковий модуль "Луна-25", який за 6 днів досяг орбіти навколо Місяця Фото: Роскосмос

Якщо це правда, і апарат вже не зможе приземлитися на Місяці, в районі південного полюса, то це стане справжнім ударом для космічної програми Росії, пише Space. Адже цей проєкт є першою в історії сучасної РФ, після розпаду СРСР, місією на Місяць.

На борту посадкового модуля "Луна-25" перебуває 8 наукових приладів, і якщо ж він приземлиться на Місяці 21 серпня або пізніше, то шукатиме тут водяний лід і проводитиме інші дослідження. Варто нагадати, що ще жоден посадковий апарат не здійснював посадку в районі південного полюса Місяця і за право бути першими в цьому плані зараз змагаються Росія та Індія.

Фокус уже писав про те, що вже в середу, 23 серпня, на Місяць спробує приземлитися індійський посадковий модуль у межах місії "Чандраян-3".

Для РФ успішна посадка свого посадкового модуля може стати початком для майбутніх подібних місячних місій, тому вона така важлива для Росії. Майбутні подібні апарати повинні будуть використовувати ту саму траєкторію польоту на супутник Землі.

Ще жоден посадковий апарат не здійснював посадку в районі південного полюса Місяця Фото: NASA

Попри запроваджені санкції через війну проти України, РФ намагається довести, що її космічна програма успішно розвивається і країна може здійснювати польоти на Місяць.

Чи зможе "Луна-25" здійснити м'яку посадку на супутник Землі до 21 серпня або найближчими кількома днями залишається незрозумілим. Якщо цього не станеться — це буде справжня катастрофа для космічної програми РФ.

Фокус також писав про те, що вже восени цього року перший приватний посадковий апарат в історії, можливо, зможе приземлитися на Місяці. Принаймні на це сподівається одна з американських компаній.