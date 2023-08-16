Унікальна місія. Приватна компанія зі США відправляє посадковий апарат на Місяць на ракеті SpaceX

Компанія Intuitive Machines оголосила про запуск свого місячного модуля вже в листопаді цього року.

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Нова приватна місія на Місяць стартує вже 15 листопада 2023 року. На цю дату компанія Intuitive Machines запланувала запуск на ракеті компанії SpaceX свого посадкового апарату. Дата поки що попередня, але все вже готове до польоту, пише Space.

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Intuitive Machines може стати першою приватною компанією у світі, яка здійснить м'яку посадку свого посадкового модуля на поверхню Місяця. Згідно із заявою компанії, вже 15 листопада на ракеті Falcon 9 на Місяць має вирушити посадковий апарат Nova-C.

Цей апарат уже повністю готовий до польоту і може бути доставлений на стартовий майданчик уже у вересні. Але дата запуску залежить від напруженого графіка в Космічному центрі NASA імені Кеннеді, де на осінь заплановано багато стартів ракет-носіїв. Стартове вікно для запуску на Місяць буде відкрито до 20 листопада, і якщо Nova-C не полетить у ці дні на Місяць, то є ще можливість відправити посадковий модуль у грудні.

Приватна місія від Intuitive Machines отримала назву IM-1 і вона фінансується програмою NASA Commercial Lunar Payload Services. Частково ця програма підтримує і більшу місячну програму NASA під назвою Artemis. Її метою є висадка астронавтів на південному полюсі Місяця вже через кілька років.

Intuitive Machines може стати першою приватною компанією у світі, яка здійснить м'яку посадку свого посадкового модуля на поверхню Місяця Фото: space.com

NASA вирішило перенести місце посадки місії IM-1 в район південного полюса Місяця, з раніше запланованого екваторіального регіону. Таким чином нове місце посадки збігатиметься із зоною висадки астронавтів місії Artemis 3. Через це рішення запуск місії IM-1 було перенесено на листопад, хоча планувалося, що він буде здійснений на кілька місяців раніше.

Поки що жодна приватна компанія у світі не змогла здійснити м'яку посадку свого посадкового апарату на Місяць. Наприклад, подібний модуль під назвою Hakuto-R від японської компанії Ispace, розбився на Місяці у квітні цього року під час спроби приземлення.

Те саме сталося ще 2019 року з посадковим модулем "Берешит" від ізраїльської компанії SpaceIL. Тоді для Ізраїлю це взагалі була перша спроба посадити свій апарат на Місяць.

Ще одна компанія, Astrobotic, планує також відправити наприкінці цього року на Місяць свій посадковий модуль Peregrine. Цю місію також фінансує NASA, але поки не зрозуміло, чи відбудеться запуск цього року. Є й інші місії від американських приватних компаній, які хочуть посадити свої апарати на супутнику Землі, але всі вони ще перебувають у стадії розробки.

Вчені вважають, що за допомогою нового космічного корабля можна буде здійснювати регулярні і недорогі рейси між Землею і Місяцем. Детальніше про цей проект Фокус уже писав.

Також Фокус писав про катастрофу, яка трапилася з апаратом Hakuto-R і про те, де тепер знаходиться його "могила" на Місяці.